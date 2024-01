L’exposition de San Francisco présente le design de mobilier « décentré » de la Bay Area

Les tabourets du designer local Caleb Ferris et de la société de design Prowl Studio figuraient parmi les œuvres présentées lors d’une exposition à San Francisco centrée sur le design contemporain de la Bay Area.

Le Travaux en cours exposez des tabourets, des chaises et d’autres meubles de designers locaux pour mettre en évidence la diversité des méthodes et des antécédents d’une scène de design en évolution dans la Bay Area.

“À mesure que la scène créative de la Bay Area évolue en temps réel, les possibilités d’épanouissement sont illimitées”, ont déclaré les conservateurs et les designers. Kate Greenberg, Kelley Perumbetiet Sahra Jajarmikhayat dans un rapport.

“Pour l’instant, nous sommes ici pour en reconnaître la profondeur et dire : c’est un travail en cours. »

L’équipe a distribué les pièces de l’exposition sur des plates-formes métalliques soutenues par des fondations en briques.

Les pièces allaient d’un tabouret tout en courbes en bois de peuplier aux pieds de canard, marqué de peinture et de feuilles d’argent par Caleb Ferrisà Studio Prowl tabouret cubique en acier inoxydable enveloppé dans une housse en tricot 3D.

“À travers une gamme de matériaux, de formes et de fonctions, les participants ont trouvé un sillon dans l’original, l’introspectif et le décentré”, a déclaré l’équipe.

Designer Ido Yoshimoto présentait une table d’appoint sculpturale en séquoia ancien et finie dans une teinte texturée rouge foncé. La table se compose d’un coin géométrique incurvé qui se termine par un bord brut sombre.

Studio en avant a créé un tabouret en laine mérinos flou inspiré des formations rocheuses du nord de la Californie, qui contrastait avec la surface lisse d’un tabouret en verre par les conservateurs Jajarmikhayat et Greenberg.

D’autres œuvres comprenaient une table d’appoint en contreplaqué baltique avec des côtés rainurés et de petits pieds épais bleu ciel de NJ Roseti et une chaise en chêne blanc surmontée d’un coussin en polaire sauvage et en daim par Rafi Ajl du studio Longue confiance.

Batterie pliable parmi les matériaux durables à l’exposition de San Francisco

Bureau de l’Espace Tangible a montré une chaise à pieds plats conçue en collaboration avec le studio de design CNC Studio du troisième genrealors que Duncan Oja de Conception Oja présentait un tabouret en chêne blanc carbonisé avec un profil organique et grossièrement scié.

Studio Fyrn a montré un tabouret en bois dur noir anthracite avec du matériel en aluminium créé avec des pièces remplaçables et un studio Moyen Petit et designer Yvonne Mouser les deux présentaient des chaises en frêne, l’une noircie et l’autre non, soutenues par des bases aux lignes élégantes et simples.

“Aussi simple que cela puisse paraître, l’âme de cette exposition réside dans la représentation de l’artisanat physique et des personnes qui se cachent derrière. Il est important de mettre en lumière cette partie dynamique de la Bay Area qui n’est pas toujours aussi visible au milieu d’une ville axée sur le domaine numérique”, a déclaré Perumbeti.

“Il y a quelque chose de vraiment excitant qui se prépare dans cette communauté et qui commence tout juste à être dévoilé”, a déclaré Greenberg.

Works in Progress faisait partie du plus large Semaine des arts de San Franciscoqui met en valeur l’art et le design de la ville et s’est déroulé du 13 au 21 janvier.

D’autres expositions de meubles récentes mettant en valeur les designers californiens incluent INTRO/LA avec des pièces d’Adi Goodrich et Sam Klemick et la première édition à Miami de l’exposition de design Alcova, basée à Milan, organisée dans un motel pendant la semaine de l’art de Miami.

Les travaux en cours ont eu lieu au Centre industriel américain à San Francisco du 18 au 23 janvier 2023. Consultez le Dezeen Events Guide pour plus d’événements d’architecture et de design dans le monde.

La photographie est de Sahra Jajarmikhayat sauf indication contraire.