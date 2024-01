L’exposition de photographie de Patrick Leahy s’ouvre à Montpellier, Vermont

Howard Baker photographiant Elizabeth Taylor, 1980. Documents de Howard H. Baker Jr., MPA.101. Université du Tennessee, Knoxville – Bibliothèques

Il existe un nombre étonnamment élevé de personnes célèbres qui sont également des passionnés d’appareil photo. L’une des raisons est que leur renommée peut leur donner un accès refusé à la plupart des photographes. Comme le dit Randy Johnson, lanceur du Temple de la renommée, sur son site Web : rj51photos.com“Grâce aux gens que j’ai rencontrés au cours de ma carrière de baseball, j’ai eu la chance d’avoir des opportunités uniques dans le domaine de la photographie.”

Randy Johnson, à gauche, photographie son compatriote Pedro Martinez, membre du Temple de la renommée du baseball, lors de la cérémonie d’intronisation de 2015. Jim Davis/Globe Staff/fichier

Une autre est l’opportunité que cela donne à une célébrité de changer l’équation de la renommée.

En 1955, le président Dwight Eisenhower posait pour des photos devant sa ferme, à Gettysburg, en Pennsylvanie. Prenant un des premiers appareils photo terrestres Polaroid, il dit : « Maintenant, laissez-moi inverser les rôles et prendre votre photo. » L’image qui en résulte ressemble à un peloton d’exécution. On peut imaginer la satisfaction qu’Ike a éprouvée à être derrière une caméra plutôt qu’à être le destinataire.

Paul McCartney, “Autoportrait, Londres”, 1963. © 1964 Paul McCartney sous licence exclusive de MPL Archive LLP

Une exposition de photographies beaucoup plus grande et plus médiatisée que celle de Leahy s’ouvre au Brooklyn Museum en mai : « Paul McCartney Photographs 1963-64 : Eyes of the Storm ». Parmi les autres photographes musiciens figurent Frank Sinatra, qui tir le premier combat de prix Ali-Frazier pour le magazine Life ; Lenny Kravitz, qui a exposé son travail à Art Basel ; ancien bassiste des Rolling Stones Bill Wyman; Graham Nash ; Patti Smith (« Chaque photographie est comme une entrée de journal dans ma vie »); et Michael Stipe, qui a publié un livre de photographies d’une tournée de Patti Smith en 1995.

Le photographe non-photographe le plus talentueux est probablement l’acteur et réalisateur Dennis Hopper. Entre 1961 et 1967, Hopper prend quelque 10 000 photographies. Les meilleurs sont rassemblés dans son livre « Out of the Sixties » (1986). de la trémie “Double standard” (1961) est peut-être le meilleur Lee Friedlander photo que Friedlander n’a jamais prise. La comparaison flatte les deux hommes.

Dennis Hopper en 2001, devant sa photographie de 1961 « Biker Couple ». COR MULDER/ANP/AFP via Getty Images

Hopper, décédé en 2010, est loin d’être le seul acteur photographe. Jessica Lange et Candice Bergen ont toutes deux exposé au George Eastman Museum, à Rochester, New York. Bergen, dans un joli casting, a joué la photojournaliste Margaret Bourke-White dans « Gandhi » (1982).

Ben Kingsley marchant aux côtés de Candice Bergen dans une scène du film “Gandhi”. Photos de Colombie/Getty Images

Jeff Bridges a publié deux livres de ses photographies et consacre une grande partie de ses site web, jeffbridges.com, à sa photographie. Parmi les autres stars qui ont publié des livres sur leurs photographies figurent Viggo Mortensen, Diane Keaton et feu Gina Lollobridgida (pas moins de cinq).

L’actrice italienne Gina Lollobrigida avec un de ses appareils photo dans sa villa de la Voie Appienne à Rome, le 26 novembre 1972. Massimo Sambucetti/AP/Fichier

L’appareil photo préféré de Bridges est un Widelux F8. Sammy Davis Jr. croyait en la nécessité d’avoir plus d’options photographiques. Il possédait autrefois un Contax, deux Rolleiflex, un Hasselblad, une paire de Nikon, un Canon, un Leica, un Polaroid et un Praktica. Davis pensait également qu’un artiste avait un avantage en tant que photographe. “Je peux anticiper le point culminant des activités d’une personne, je peux prendre des photos au bon moment pour capturer le point culminant.”

Il y a eu des auteurs photographes célèbres : August Strindberg, George Bernard Shaw, Jack London (entre 1906 et 1916, il a pris plus de 12 000 photographies), Allen Ginsberg, Orhan Pamuk. Wright Morris devait sa renommée à ses écrits, mais il est juste de dire qu’il était un meilleur photographe que romancier.

Jack London photographiant le squelette du Snark, baie de San Francisco, 1906. Collection de la bibliothèque Huntington, du musée d’art et des jardins botaniques

Non pas que l’écriture et la photographie soient sans rapport. Comme pour le spectacle, il peut y avoir un lien entre les deux ou la fourniture d’un moyen d’entrée émotionnelle. Avant de se faire connaître pour ses nouvelles, Eudora Welty a travaillé comme photographe pour la Works Progress Administration pendant la Grande Dépression. « L’appareil photo était un auxiliaire portatif du désir de savoir », écrit-elle dans ses mémoires « One Writer’s Beginnings » (1984). « En photographiant des personnes dans toutes sortes de situations, j’ai appris que chaque sentiment attend son geste ; et je devais être prêt à reconnaître ce moment quand je le voyais. C’étaient des choses qu’un écrivain devait savoir.

Les débuts de Patrick Leahy en tant que photographe ont été précoces : il prenait des photos avec les appareils photo appartenant à sa mère. « Il y avait un tel sentiment d’aventure à mettre un appareil photo devant mes yeux et à cadrer la vue autour de moi », écrit-il dans ses mémoires de 2022, « The Road Taken ». Ses parents lui ont ensuite acheté un brownie, puis une caméra-boîte Hopalong Cassidy. Le premier appareil photo « professionnel » de Leahy était un Zeiss Ikon Contaflex B, qu’il a acheté l’été avant l’université.

Patrick Leahy : Ronald Reagan, à gauche, prêtant serment pour un second mandat de président par le juge en chef Warren Burger, avec Nancy Reagan, au centre. Avec l’aimable autorisation de Patrick Leahy

Un quart de siècle plus tard, US News and World Report a demandé à Leahy de photographier l’investiture de Ronald Reagan. Deux de ses photos ont fait la une de l’hebdomadaire. En signant une copie de l’une d’entre elles, Reagan lui a demandé : « Quelles sont les chances que ma photo préférée ait été prise par un démocrate ?

En essayant d’amener le gouverneur de l’époque, Bill Clinton, à faire une apparition électorale à Burlington en 1992, Leahy a présenté son argument en termes visuels. « Venez au Vermont dans l’après-midi. Nous aurons une grande foule sur l’eau, juste sur Perkins Pier. C’est une belle photo.

En 1999, la réputation de Leahy l’a précédé alors qu’il participait au cortège funèbre du roi Hussein de Jordanie. Le président égyptien Hosni Moubarak a appelé Clinton et Gerald Ford : « Bill, Gerry ! Pat veut te prendre en photo ! » Il s’agissait plutôt de Moubarak souhaitant se faire prendre en photo avec les anciens présidents. Quoi qu’il en soit, Leahy a accepté.

Le candidat au poste de procureur général des États-Unis, John Ashcroft, regarde les photographes tandis que le sénateur américain Patrick Leahy prend une photo le 4 janvier 2001 à Capitol Hill. STEPHEN JAFFE/AFP via Getty Images

L’ŒIL DU SÉNATEUR PATRICK LEAHY

À la Vermont Supreme Court Gallery, 111 State St., Montpelier, Vermont, jusqu’au 29 mars. 802-828-0749, curator.vermont.gov/vermont-supreme-court-gallery

