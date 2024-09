L’exposition de Philippe Parreno au musée Pola évoque le naturel et l’artificiel

le musée d’art de Pola présente Philippe Parreno : lieu et espace

Le Musée d’Art Pola présente le plus grand exposition pour l’artiste français Philippe Parreno au Japon, englobant sa pratique diversifiée allant des premières œuvres à une installation dévoilée pour la première fois, avec son célèbre film Marilyn (2012) parmi les points forts. Comme l’a montré le muséeParreno est actif sur la scène artistique contemporaine depuis les années 1990. Il utilise un large éventail de médias, dont le cinéma, le son, les objets, l’installation, le texte et le dessin, tout en gardant une attention constante aux frontières entre la réalité, la fiction et l’hypothétique, ou entre le naturel et l’artificiel, et aux décalages bizarres qui surgissent entre eux.



Entrée de la galerie 2 | image © designboom

créant un labyrinthe de symboles tout au long de l’exposition

Dans le cadre de ses explorations multimédias, Philippe Parreno interroge les concepts d’art et d’auteur, en collaborant avec de nombreux artistes, architectes et musiciens. Tout en incorporant des technologies avancées telles que l’intelligence artificielle et la robotique dans ses œuvres, artiste Il manipule également de manière ludique des objets familiers tels que des pianos, des lampes, des stores et des ballons, créant des situations poétiques où se croisent dynamisme, silence, humour et critique. Ici, il prend l’exposition elle-même comme support expérimental et transforme méticuleusement l’intérieur et l’extérieur espaces du Musée d’Art Pola dans un labyrinthe de symboles, où des présences mystérieuses, des voix, des lumières, des ténèbres et des messages cachés configurent une séquence dramatique.



vue d’installation – Speech Bubbles (Bronze), 2024 | collection du Musée d’art Pola | image © Andrea Rossetti

En pénétrant dans un lieu qui ressemble à un décor de théâtre à grande échelle, les visiteurs se retrouvent plongés dans des expériences qui suscitent à la fois un émerveillement et une confusion sans précédent, comme si nous étions impliqués dans sa tentative en tant qu’interprètes. L’expérience ressemble à un rêve fugace, à un voyage ou, comme le suggère Philippe Parreno, à quelque chose qui ressemble à un film. Son approche innovante de la présentation des œuvres modifie le paradigme de l’exposition et pose des questions profondes sur la manière dont l’art devrait et peut être vécu.Franchissant intrépidement toutes sortes de frontières, cet esprit libéré nous guide dans nos voyages à travers divers lieux et espaces », conclut le Musée d’Art Pola. L’exposition est ouverte jusqu’au 1er décembre 2024.



vue d’installation – My Room Is Another Fish Bowl, 2024 | collection du Pola Museum of Art

image © Andrea Rossetti



vue d’installation – My Room Is Another Fish Bowl, 2024 | collection du Pola Museum of Art

image © Andrea Rossetti



image © designboom