L’exposition de la galerie Thomson présente l’art du point de vue neurodivergent

Contenu de l’article Que signifie faire partie de la communauté pour les personnes neurodivergentes ?

Contenu de l’article Une exposition qui vient d’ouvrir à la Tom Thomson Art Gallery présente quatre personnes qui ont utilisé leur art pour répondre à cette question. « Ils sont très expressifs », a déclaré Aidan Ware, conservateur en chef de la galerie. «Ils évoquent vraiment. . . le sentiment de liberté créative, d’expression de soi, d’auto-exploration, d’exploration communautaire. Parcours créatifs : Célébrer la communauté neurodivergente a commencé par un appel à la communauté en général, y compris aux personnes ayant une déficience intellectuelle et développementale, pour que de petites peintures soient cousues ensemble pour former une courtepointe. C’était une représentation symbolique de l’inclusion des personnes ayant des différences au sein de la communauté au sens large. Les personnes neurodivergentes comprennent celles atteintes d’autisme, de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, du syndrome de Down et d’autres différences qui peuvent rendre la communication plus difficile, a déclaré Jennifer Miller, directrice exécutive du centre REACH à Owen Sound.

Contenu de l’article « C’est juste que le cerveau fonctionne différemment. Leur vision du monde qui les entoure est différente. Et la façon dont ils interprètent et voient les choses est différente. Et cette différence peut parfois rendre très difficile l’intégration dans la communauté, a-t-elle déclaré dans une interview. Le projet de courtepointe, achevé l’automne dernier, était un effort pour célébrer les 10 ans de service communautaire du Centre REACH, qui dessert plus de 50 familles ayant des membres neurodivergents à Grey-Bruce. Ses programmes enseignent des compétences et offrent aux participants des moyens de contribuer à la communauté et de nouer des amitiés. Par exemple, ils fabriquent et vendent des produits de boulangerie, font du bénévolat dans la cuisine communautaire OSHaRE et effectuent le nettoyage de la ville. « Tous ces liens, toutes ces opportunités d’interaction au sein de la communauté favorisent l’acceptation et l’inclusion », a déclaré Miller.

Contenu de l’article Le « Community Quilt Project » était une « représentation littérale de la beauté de la diversité », a déclaré Miller dans une interview. Près de 200 œuvres ont été soumises et intégrées dans la courtepointe, dont de nombreuses pièces provenant des participants à REACH. Un deuxième appel à œuvres a été lancé au printemps pour pousser le projet de courtepointe un peu plus loin. Une exposition d’art compétitive et avec jury présenterait uniquement les œuvres de personnes neurodivergentes, toujours centrées sur le thème de la communauté. L’art permet « la forme d’expression de soi la plus brute », a déclaré Miller, ce qui peut aider certaines personnes neurodivergentes à transmettre ce qu’elles veulent dire. Nancy Allan Hall, Lydia Knox et les participants à REACH Emmitt Williams et Kristofer Wist sont les artistes dont le travail a été sélectionné.

Contenu de l’article Tous les participants ont reçu des honoraires de 50 $, tirés des fonds de la Fondation communautaire Grey Bruce, que leur travail ait été sélectionné ou non. L’argent reconnaît que cette population a peur des nouveautés, des gens qui n’aiment pas leur travail ou d’être jugés, comme tout le monde, a déclaré Miller. Mais ces craintes peuvent les empêcher d’essayer. Les conditions de soumission ont été simplifiées pour rendre moins intimidante la participation à une exposition d’art avec jury dans une galerie aussi prestigieuse, a-t-elle noté. «Nous voulions donc vraiment reconnaître qu’ils se sont investis, qu’ils ont pris des risques et ont investi leur cœur et leur temps pour créer quelque chose et le partager avec la communauté. . .» Les œuvres soumises non sélectionnées pour l’exposition en galerie, qui se termine le 4 janvier, sont exposées au REACH Centre, au 369 8th St. E.

Contenu de l’article La galerie encourage les membres de la communauté visitant l’exposition à contribuer à un « mur communautaire », en créant leur propre art ou en partageant leurs réflexions sur de petits carrés de papier et en les affichant sur un mur pour dire ce que la communauté signifie pour eux, a déclaré Ware. Il s’agit de l’une des trois nouvelles expositions de la galerie d’art et chacune d’entre elles est animée par des fils conducteurs locaux, a déclaré Ware. La marque de la communauté : œuvres de la collection comprend des œuvres choisies en raison de leur lien avec la communauté, par les artistes Harold Klunder, Barbara Irvine, Robert Markle, David Milne, Janet Mitchell, Noval Morrisseau, Hanni Rothschild et Jamasie Teevee. Bonnie Devine : Land in War est une exposition d’art mettant en vedette les trois récipiendaires locaux de la Croix de Victoria, quatre guerriers autochtones et son père, un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale. Et l’exposition continue, Tom Thomson: Homecoming, montre l’influence d’Owen Sound sur les années de formation de Thomson.

