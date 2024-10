l’exposition de do ho suh présente ses sculptures vibrantes au centre moody

Do Ho SuH : exposition en cours au Moody Center for the Arts

Do Ho Suh apporte ses maquettes colorées et sculptures au Moody Center for the Arts de l’Université Rice pour une exposition ouverte, semblable à un studio. exposition, En cours. Visible entre le 6 septembre et le 21 décembre 2024, la galerie devient un studio de création puisque l’artiste coréen l’aménage comme son atelier, depuis les étagères non fermées exposant ses maquettes architecturales jusqu’à sa sélection d’œuvres antérieures. Lorsque les visiteurs se promènent dans In Process, ils ont l’impression d’avoir un accès gratuit au fonctionnement interne de Do Ho Suh, que ce soit dans son studio temporaire ou dans sa pensée créative.

C’est les retrouvailles au Moody Center for the Arts lorsque Do Ho Suh réinstalle quelques-unes de ses œuvres achevées, à commencer par l’Inverted Monument (2022). Fabriqué en extrudé thermoplastique En polyester, de nombreux filaments se chevauchent dans différentes directions jusqu’à former une sculpture semblable à une tourelle de château carrée. Si les spectateurs regardent attentivement, ils peuvent voir une figure humaine en thermoplastique renversée suspendue à l’intérieur, la tête touchant le sol. C’est la façon dont Do Ho Suh s’interroge sur les notions historiques d’autorité et d’action dont dispose un artiste dans les dialogues autour des sculptures civiques. Ceci et bien d’autres encore, y compris une montagne de matières malléables et colorées. argilesont présents dans l’exposition slash du studio In Process.



portrait de Do Ho Suh © Gautier Deblondetous droits réservés DACS 2024 | toutes les images sont une gracieuseté du Moody Center for the Arts et du Do Ho Suh Studio

Résine acrylique avec portail coréen traditionnel à l’intérieur

Le exposition In Process est l’occasion pour les visiteurs de savoir avec quels matériaux Do Ho Suh travaille et comment il travaille avec eux. Une sélection de frottements, de sculptures, de maquettes et d’œuvres d’art finies le prouve, y compris ses matériaux de fabrication pour le portail à grande échelle (2015), qui est simultanément exposé au Museum of Fine Arts Houston dans le cadre de sa collection permanente. Intitulée « Gate », l’œuvre illustre une étape de la collaboration de dix ans entre le gouvernement coréen artiste et un fabricant basé aux États-Unis.

La structure du portail est accrochée sur un côté de la pièce, des pièces séparées en boîte mais reliées comme des pièces de puzzle. Sa teinte jaune pâle complète l’éclat de couleurs trouvé dans Artland (2016), un écosystème et un tas d’argile malléable. Ici, les visiteurs de tous âges peuvent interagir en en prenant un morceau, en le modelant à leur guise et en le remettant pour l’ajouter au produit fini. Le résultat final est des îles apparemment fréquentées par des créatures et des plantes vibrantes, se multipliant grâce aux contributions des visiteurs.



vue de l’exposition Do Ho Suh : En cours | toutes les photos de l’exposition par Anthony Rathbun

Une exposition qui fait date pour Do Ho Suh

Il y a un projet en cours que Do Ho Suh apporte à son exposition, un projet qui le lie à ses maisons de Séoul, Londres et New York. Cela s’appelle le projet Bridge. Depuis 2010, il travaille avec des architectes, des designers et des ingénieurs, dont une équipe d’étudiants de l’Université Rice, pour conceptualiser un pont reliant les trois grandes villes mentionnées. Dans l’exposition, les modèles obtenus sont exposés, ainsi que les dessins et vidéos réalisés par l’artiste coréen lui-même dans la galerie centrale du Moody Center.

Pour l’artiste, In Process marque une étape importante dans sa carrière. Il dit qu’il est un créateur axé sur les processus et que le spectacle est quelque chose «Je voulais le faire depuis très longtemps. Je considère qu’une grande partie du travail que j’expose fait partie de processus plus vastes – qu’ils soient mentaux ou physiques – et pour moi, il s’agit autant de ce processus que du résultat. Il faut une institution comme le Moody pour présenter une exposition aussi inhabituelle que celle-ci – c’est un don en tant qu’artiste », ajoute-t-il. Do Ho Suh : en cours est organisée par la directrice exécutive Alison Weaver et est exposée au Moody Center for the Arts de l’Université Rice entre le 6 septembre et le 21 décembre 2024.



vue de l’exposition Do Ho Suh : En cours



exposition des maquettes colorées de Do Ho Suh dans son exposition In Process



vue détaillée des maquettes colorées de Do Ho Suh qui apparaissent dans son exposition In Process



vue détaillée d’Artland (2016) de Do Ho Suh qui présente son exposition, In Process