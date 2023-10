L’exposition de costumes de Ruth Carter amène Wakanda au musée Charles H. Wright de Détroit | Arts | Détroit

Cliquez pour agrandir Andrea Stinson-Olivier Le travail de Ruth Carter dans Panthère noire et Panthère noire : Wakanda pour toujours sont les points forts de sa nouvelle exposition au Musée Charles H. Wright d’histoire afro-américaine.

Ruth Carter crée sa vision d’Afrofutures à travers des films depuis la fin des années 1980, et elle apporte désormais cette vision à Détroit.

La nouvelle exposition de la costumière oscarisée au Musée Charles H. Wright d’histoire afro-américaine s’ouvre le mardi 10 octobre, présentant certaines de ses œuvres les plus célèbres tirées de films populaires.

Ruth E. Carter : l’afrofuturisme dans la conception de costumes comprend des pièces créées par Carter pour Panthère noire et Panthère noire : Wakanda pour toujoursqui lui a valu deux Oscars consécutifs, avec le travail du film d’Ava DuVernay Selma et celui de Spike Lee Faire la bonne chose.

Le costume royal d’Eddie Murphy de À venir 2 Amériqueles bottes à plateforme de Fly Guy et le costume de proxénète jaune de Je vais te faire chieret l’uniforme en cuir perlé porté par Dora Milaje dans Panthère noire sont tous exposés.

« Vous pouvez voyager sur tout le continent africain avec ce seul costume », a déclaré Carter aux médias à propos du costume des guerriers Dora Milaje lors d’un événement en avant-première. Les uniformes rouges et les perles sont inspirés de la tribu Masai du Kenya, leurs colliers en métal rappellent ceux portés par les femmes Ndebele d’Afrique du Sud, et un imprimé en relief sur leurs jambes et leurs bras est un hommage à la scarification pratiquée par de nombreuses tribus.

« Nous essayons de rediriger les images de beauté provenant d’autres endroits afin que nous puissions voir davantage de niveaux de beauté », dit-elle.

Les costumes sont fascinants à l’écran, mais voir tous les petits détails en personne est encore plus impressionnant.

Cliquez pour agrandir Andrea Stinson-Olivier Ruth Carter, créatrice de costumes deux fois lauréate d’un Grammy Award.

Carter est devenue la première femme afro-américaine à remporter un Oscar pour la création de costumes en 2019 pour son travail sur Panthère noire, ce qui a valu à Marvel Studios son premier Oscar. Elle a encore consolidé son héritage en devenant la première femme noire à remporter deux Oscars et la première personne à gagner à la fois pour un long métrage et sa suite avec Panthère noire : Wakanda pour toujours.

C’est peut-être son titre de gloire lorsqu’elle a finalement reçu une reconnaissance attendue, mais Carter a travaillé sur de nombreux films remarquables comme celui de Spike Lee. Malcolm X où elle a décroché sa première nomination aux Oscars, celui de Steven Spielberg Amistadet l’adaptation 2016 de Racines.

Elle a fait ses débuts avec Spike Lee Étourdissement scolaire en 1988 et a réalisé les costumes de plusieurs de ses films. Lorsqu’elle s’est rendue sur la scène des Oscars en 2019 dans une robe bleue étincelante et une robe digne d’une reine, discours d’acceptation en remorque, elle dit qu’elle a ressenti un peu de tristesse lorsqu’elle a vu Lee assis dans le public. Au moment de son apogée, et malgré leur longue histoire, les deux hommes s’étaient disputés pour « quelque chose de stupide », explique-t-elle à Horaires du métro.

« Je me suis demandé pourquoi devrions-nous nous battre alors que cet homme a commencé toute ma carrière et que je suis ici sur scène devant lui pour recevoir l’Oscar », dit-elle. Alors elle a dit dans son discours de remerciement : « ‘J’espère que cela te rend fier, Spike’, en quelque sorte. Spike est un gars compliqué. C’est son chemin ou l’autoroute… Il m’a dit qu’il était heureux que je reçoive enfin mes fleurs, mais il aurait pu m’offrir mes fleurs… Nous attendions qu’il dise : « Ruth Carter est ma costumière. C’est la personne qui a rendu cela possible.’

Elle dit qu’il a fallu si longtemps pour qu’une femme noire gagne dans la catégorie de conception de costumes, car les créateurs ne sont souvent pas reconnus pour le travail qu’ils portent à l’écran.

« Je ne pense pas qu’il savait vraiment comment m’offrir mes fleurs », dit-elle à propos de sa relation avec Lee. « Ne vous méprenez pas, nous sommes comme frère et sœur… mais je pense qu’il est sorti d’une époque où nous mettions les réalisateurs sur un piédestal à eux seuls. Les réseaux sociaux ont ouvert les coulisses et nous ont montré tous ceux qui travaillent pour que cela se réalise. Même s’il nous apprécie et nous aime, il aime être un leader intrépide. Nous le transportons sur le pousse-pousse et nous l’éventons, et c’est comme ça », dit-elle en riant.

Les compétences de Carter sont vastes. Les costumes de zoot qu’elle a confectionnés pour Malcolm X, Panthère noire costumes et objets publicitaires de la rue de Brooklyn Faire la bonne chose font tous partie de l’univers Afrofuture qu’elle contribue à créer à l’écran et hors écran.

« Quand Spike a voulu faire Faire la bonne chose, il voulait vraiment faire un film de protestation pour aborder les problèmes de la communauté », dit-elle. «J’avais juste l’impression que Spike embrassait son propre Afrofuture en voulant embrasser l’histoire de la communauté et nous faire avancer dans le cinéma avec des images qui n’étaient pas représentées dans les films hollywoodiens.»

Elle ajoute : « Pareil avec Ava DuVernay, sur le tournage de Selma. Elle envisageait son propre Afrofutur en tant que publiciste qui voulait devenir réalisatrice et écrivaine, et elle l’a fait. Cela m’inspire et c’est ma propre version d’Afrofuture. Quand je suis arrivé à Wakanda avec toutes ces expériences derrière moi, je me suis dit : « Je sais comment mettre en place ce monde Afrofuture », parce que j’ai vu les différentes étapes de la façon dont nous sommes arrivés jusqu’ici, comment nous sommes arrivés ici. Je pense à Brooklyn et à la diaspora africaine, à la façon dont nous aimons nous habiller, aux costumes Malcolm X et Zoot. Je peux traduire tout cela en Wakanda.

Ruth E. Carter : l’afrofuturisme dans la conception de costumes est exposé au Charles H. Wright Museum of African American History jusqu’au 31 mars 2024. Pour plus d’informations, voir thewright.org.

