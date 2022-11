L’exposition d’art NIU ‘Stories From My Childhood’ ouvre le 29 novembre – Shaw Local

DeKALB – Le Northern Illinois University Art Museum organisera une réception publique pour sa nouvelle exposition d’art, “Histoires de mon enfance”.

La réception se tiendra de 16h30 à 19h00, le jeudi 1er décembre, au NIU Art Museum, selon un communiqué de presse.

L’exposition explore à la fois des expériences d’enfance sombres et des observations quelque peu humoristiques et décalées de la vie du point de vue d’un enfant. Les artistes ont été invités à décrire un événement transformateur qui s’est produit pendant leur enfance à travers les médias visuels et le texte. L’exposition contient du contenu mature et peut ne pas convenir à tous les publics.

Trente-neuf artistes ont été sélectionnés pour participer à l’exposition et 54 pièces médiatiques ont été acceptées par le comité consultatif de l’exposition du musée d’art de la NIU. Les pièces seront réévaluées par les jurés du prix, dont des professeurs de la Northern Illinois University, le sculpteur Ben Stone et la poétesse Amy Newman.

« Histoires de mon enfance » présente le travail et les histoires de : Salma Arastu, Nava Atlas, Karen Avant, Anna Betts, Natalie Christensen, Julia Fauci, Shawna Gibbs, Ronald Gosses, Juan Hernandez, Zach Horn, Fletcher Koehrsen, Oxana Kovalchuk, Julia LaChica, Carol Larson, Kaila Larson, Jamie Luoto, Lex Marie, Lori Markman, DaNice D. Marshall, Norbert Marszalek, Rebecca Mason, Michelle Mullet, Amy Nelder, Janelle O’Malley, Diane Rickerl, Arielle Romano, Griselda Rosas, Boryana Rusenova -Ina, Maryam Safajoo, Baylee Schmitt, Sydney Small, Alfred Stark, Amanda Taves, Christian Ulloa, Kyle White, Lisa Fayiza Wright, Ana Zanic, Abby Moon Zeciroski et Jane Zich.

L’exposition se déroulera du mardi 29 novembre au samedi 17 décembre et du mardi 10 janvier au vendredi 17 février 2023.

Pour information, visitez go.niu.edu/artmuseumevents.