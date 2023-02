L’exposition d’art d’hiver de la Woodlawn Arts Academy est ouverte jusqu’au 10 février – Shaw Local

STERLING – L’exposition d’art hivernale de la Woodlawn Arts Academy présente une centaine de pièces de la peintre Dixon Beverly Garcia, toutes exposées au 2807 Woodlawn Road de l’académie.

L’art de Garcia se concentre principalement sur les fleurs, les portraits, les natures mortes, les animaux et les paysages. Ses œuvres ont été exposées dans diverses galeries, banques, restaurants et hôpitaux à travers l’État.

Elle a exposé au premier salon Oil Painters of America à Chicago, à la Midwest Pastel Society et au Next Picture Show à Dixon.

Les œuvres de Garcia seront exposées à l’académie jusqu’au vendredi 10 février. L’exposition est gratuite de 9 h à 20 h du lundi au jeudi et de 9 h à 17 h le vendredi.