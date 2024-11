L’exposition d’art de la ville de New York se rapproche et se personnalise

J’ai rendu visite au Park Avenue Armory hier soir pour la 36ème édition du Exposition d’artla foire annuelle de l’Art Dealers Association of America (ADAA) au profit de Henry Street Settlement, l’un des plus importants de la ville de New York. ressources vitales pour le Lower East Side. Jusqu’à ce dimanche 2 novembre, 75 galeries membres de l’ADAA investissent le showroom du premier étage, la majorité d’entre elles consacrant leurs stands à des présentations d’artistes solo.

C’était la première fois que j’assistais à l’exposition d’art, et avec le recul, j’étais reconnaissant d’avoir évité la circulation piétonnière coude à coude et les flûtes de champagne pétillantes de la soirée d’ouverture au profit d’une foule plus docile à 16 heures le lendemain. Bien que des dizaines d’autocollants « J’ai voté tôt » aient été fièrement arborés tout au long de l’exposition, l’ambiance calme constituait un répit bien mérité dans la frénésie électorale.

Les murs recouverts de tissu et les allées aérées m’ont permis de parcourir le salon avec un esprit ouvert et une tête encore plus lucide. Cet espace abondant entre les deux m’a conduit à ce qui m’a le plus marqué : l’hyperréalisme à petite échelle. Et j’avais l’embarras du choix !





Le travail de Katherine Bernhardt sur fond rose langue sur le stand Two Palms

Il semble que je n’étais pas non plus le seul à attribuer ces catégories, comme je l’ai appris en discutant avec Todd Hosfelt, dont la galerie éponyme présente une partie du réalisme miniature susmentionné sous la forme d’une série de peintures à l’huile récentes de Tim Hawkinson. Hosfelt et moi avons déploré le manque d’art dimensionnel et de photographie, et il m’a lancé un regard complice lorsque je lui ai posé des questions sur la domination des petites œuvres d’art et du photoréalisme.

Hosfelt a attribué sa popularité cette année à un « désir d’intimité » collectif, notant que les peintures de Hawkinson sont dérivées de photos tendres ou peu flatteuses que lui, sa femme et sa fille ont prises avec leur téléphone. J’ai été attiré par eux comme un papillon de nuit par une lampe pour leur franchise – une œuvre représente Hawkinson buvant à une fontaine d’eau dans un musée du point de vue du bec, tandis qu’une autre incarne une photo décalée de son père dormant sur le siège de la fenêtre. d’un avion.

Hosfelt a déclaré que les peintures sont « si réelles qu’elles en sont surréalistes », soulignant une étrangeté que Hawkinson atteint grâce à des détails fins et des perspectives inhabituelles.





Lucy Mackenzie, « Summer Shirts » (2015), huile sur carton, 4 x 6 pouces (~10,2 x 15,2 cm)

La galerie Nancy Hoffman a également proposé un collyre similaire de réalisme à petite échelle, mais cette fois sous la forme d’une huile sereine de la taille d’une fiche de Lucy Mackenzie, qui passe jusqu’à six mois sur chaque œuvre dans un acte de dévotion. Les odes à la tempera à l’œuf hyper détaillées mais quelque peu indescriptibles de C’naan Hamburger à la vie new-yorkaise ont également attiré beaucoup d’attention à la Charles Moffett Gallery, qui a fait ses débuts à l’Art Show cette année.

Hoffman et Vilma Clausen, associée à la galerie Charles Moffett, ont attesté que les gens étaient captivés par l’échelle et le réalisme cette année. Clausen a noté que les peintures de Hamburger étaient épuisées à la fin de la deuxième journée, et Hoffman a déclaré que « même si les choses ont été différentes pour la galerie en raison des élections, les ventes à l’exposition d’art se sont très bien déroulées jusqu’à présent ».

C’naan Hamburger, « Attention’s Formidable Property » (2024), détrempe à l’œuf, terre provenant de racines de Populus tremuloides et asphalte non durci à bord, 13 1/2 x 37 1/2 pouces (34,3 x 95,3 cm) (image avec l’aimable autorisation de Charles Moffett Galerie)

Il y a bien longtemps, l’artiste miniature Margie Criner, dont le travail était inclus dans l’exposition 2023 Petit est beau au 718 Broadway, m’a dit que « nous ne pouvons pas vraiment contrôler grand-chose au cours de notre longue vie, mais si je peux contrôler quatre pouces carrés pendant une journée, je me sens un peu mieux. »

Il semble que, plus que jamais, ce désir de contrôle attire à la fois les artistes et les spectateurs. Avoir quelque chose à gérer, à modeler et à rassembler dans une ère de tumulte mondial hors de notre contrôle est aussi soulageant que de pouvoir se perdre dans le marquage fastidieux qui construit un monde entier entre quatre coins.

Par ailleurs, une personnalité grandiose ne peut pas toujours être contenue dans des dimensions restreintes. Au stand de la George Adams Gallery, j’ai eu l’occasion de rencontrer M. Louise « Lulu » Stanley, dont les énormes peintures étaient exposées aux côtés des céramiques vernissées d’Elisa D’Arrigo.

Les peintures acryliques gargantuesques de Stanley étaient pleines de vie, de mouvement et d’humour, pleines de symbolisme et de références classiques, et une extension claire de ses prouesses en tant qu’artiste et instructrice.

« Lors de l’avant-première d’hier soir, Lulu a transformé le stand en salle de classe : elle dirigeait de grands groupes d’invités à travers chaque œuvre et leur en parlait », a déclaré Charlotte Kahn, directrice de la galerie. « C’est formidable de soutenir ces femmes exceptionnellement talentueuses et brillantes qui ont été sous-estimées. »





M. Louise Stanley, « Jupiter et Io » (2008), acrylique sur toile, 62 x 80 pouces (~157,5 x 203,2 cm)

C’est exactement ce que Stanley a fait lorsque j’ai naturellement commenté l’apparence d’un chien dans son tableau « Jupiter et Io » (2008), me guidant à travers ses décisions picturales, ses processus de pensée et d’autres œufs de Pâques tout au long de la composition.

L’abstraction géométrique, l’art botanique et les matériaux historiques riches en figuration et en portrait étaient abondamment présents tout au long de la foire en plus du réalisme. L’Art Show a également lancé un nouveau programme appelé « Spotlight On… » qui se concentre chaque année sur les galeries membres de l’ADAA d’une nouvelle ville, en commençant par Houston, au Texas. Recherchez simplement l’étoile sur les étiquettes de la galerie au-dessus de chaque stand, car le symbole désigne les participants de Houston.





À l’extérieur de l’exposition d’art au Park Avenue Armory (photo Valentina Di Liscia/Hyperallergique)





De l’abstraction géométrique à l’accrochage de billets et de pièces de monnaie au sol, l’exposition d’art avait quelque chose pour tout le monde.





Les pièces de marqueterie d’Alison Elizabeth Taylor ont été mises en lumière sur le stand de la James Cohan Gallery.





Les collages de soie cousus main de Billie Zangewa envahissent le stand de Lehman Maupin





Isamu Noguchi et Katsumi Nakai présentés à Luxembourg + Co.