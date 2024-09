L’exposition d’art de Bedford remet en question le rôle de l’IA dans la photographie

Une exposition d’art présentant le passé et l’avenir de l’art de la photographie incitera également les spectateurs à être plus « critiques et informés » sur l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA).

Community Portraits utilise diverses techniques photographiques pour capturer des images de gens ordinaires de Bedford qui n’auraient généralement pas la chance d’être prises en photo dans une galerie professionnelle.

Arnab Chakravarty, un artiste numérique dont le travail sur l’IA sera exposé, a déclaré qu’il souhaitait que les spectateurs s’interrogent sur ce qu’ils voyaient, ainsi que « posent des questions et soient conscients de toute la nature problématique de cela ».

L’exposition se déroule au Higgins Bedford jusqu’au 23 février.