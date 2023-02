L’exposition d’art ‘A Show of Hands’ se déroule jusqu’au 17 février au NIU – Shaw Local

DeKALB – Le Northern Illinois University Art Museum organisera une réception publique pour son exposition d’art, “A Show of Hands: Recent Work by Ben Stone”.

La réception aura lieu de 17 h à 19 h le mercredi 15 février au NIU Art Museum, selon un communiqué de presse.

“A Show of Hands: Recent Work by Ben Stone” présente le travail récent du sculpteur de la NIU School of Art and Design et coordinateur des fondations 2D et 3D Ben Stone. L’œuvre d’art de l’exposition comprend des variations de main en bas-relief de la signalisation passée et actuelle des salons de manucure, des pictogrammes indiquant les mains en train d’être lavées, ainsi qu’un hommage à la ville natale de Stone, Chicago. L’exposition est présentée dans la galerie nord du musée d’art NIU.

L’œuvre reflète plusieurs thèmes concurrents à travers son iconographie et son esthétique de la fin des années 1970 et du début des années 1980. L’un des thèmes comprend les bons et les mauvais moments que Stone a vécus pendant son adolescence tout en découvrant son identité personnelle.

L’exposition se poursuivra jusqu’au vendredi 17 février.

Pour information, visitez go.niu.edu/artmuseumevents.