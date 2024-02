CNN

Un chaton duveteux aux yeux de biche, orné d’un arc-en-ciel et d’une corne de licorne, peut, à première vue, susciter des images d’enfantillage ou d’innocence. Cependant, cette jolie créature est plus puissante qu’il n’y paraît à première vue.

Des animaux de compagnie aux enfants en passant par les jouets aux yeux écarquillés, les filtres de réseaux sociaux, les emojis et les mèmes Internet, la « gentillesse » est l’une des esthétiques les plus marquantes de notre époque saturée numériquement et une véritable industrie en soi. Rendu populaire par sa nature apparemment inoffensive, la quête de domination mondiale de Cute suggère que le phénomène ne se résume pas à son extérieur charmant.

Comment la gentillesse a envahi notre monde – et pourquoi – est un sujet exploré dans «Mignon», une nouvelle (et la toute première) exposition consacrée au mouvement à la Somerset House de Londres.

David Parry/PA Wire/avec la permission de Somerset House « Hello Love » de Hattie Stewart exposé à Somerset House, Londres,

“En déballant de manière créative les nombreuses formes du mignon, nous pouvons non seulement comprendre quelque chose sur nous-mêmes… mais aussi sur la façon dont nous interagissons les uns avec les autres et avec le monde qui nous entoure”, a déclaré Cliff Lauson, directeur des expositions de Somerset House, lors de l’ouverture de l’exposition.

Cela a commencé avec les chats. Lorsqu’on a demandé à Tim Berners-Lee, inventeur d’Internet, de nommer une utilisation d’Internet qu’il n’avait pas prévue, il a répondu par un seul mot : « chatons ».

Cela évoque la façon dont Claire Catterall, conservatrice principale à Somerset House, a décrit la gentillesse dans un discours d’ouverture de l’exposition : « Comme un petit chaton attendant de bondir, son pouvoir et son influence se sont lentement glissés sur nous. »

David Parry/PA Wire/avec la permission de Somerset House La collection de 300 chats de porcelaine de l’artiste Andy Holden, léguée par sa défunte grand-mère, intitulée “Cat-tharsis”, est également exposée.

Les chats, naturellement, figurent en bonne place dans « Cute », tiré des dessins célèbres et colorés de l’artiste Louis Wain du XIXe siècle, reconnus pour avoir changé la façon dont le public britannique édouardien percevait les félins en décrivant les chats comme des créatures adorables et enjouées faisant ce que les humains faisaient. comme prendre le thé ou célébrer Noël – à la collection contemporaine de figurines félines éclectiques de l’artiste Andy Holden que lui a laissée sa défunte grand-mère (intitulée « Cat-tharsis »). Les deux capturent les principes clés du mignon : être inoffensif et adorable.

Joshua Dale, auteur de « Irrésistible : comment la gentillesse a câblé nos cerveaux et conquis le monde », estime qu’il existe une raison psychologique innée pour laquelle nous sommes attirés par ces qualités. Voir quelque chose de mignon « prépare le cerveau à certains types de comportements associés à la prestation de soins », a-t-il déclaré à CNN.

Il y a aussi une motivation sociologique. Les racines de l’adoption généralisée de la gentillesse remontent au XIXe siècle, lorsque la baisse de la mortalité infantile et la diminution du taux de natalité signifiaient que l’enfance était considérée comme une expérience précieuse et quelque chose à prolonger. La révolution industrielle et l’essor de la production de masse ont permis à la gentillesse de se déchaîner sur le monde : les jouets, les livres et les illustrations pouvaient, de plus en plus, être fabriqués facilement et à moindre coût.

David Parry/PA Wire/avec la permission de Somerset House L’exposition – une première mondiale – examine l’attrait durable de l’esthétique mignonne auprès des adultes et pose des questions plus profondes sur son attrait.

Cute a commencé à être commercialisé auprès des adultes américains dans les années 1950, note Isabelle Galleymore, poète et consultante pour l’exposition. Les Américaines, alors nouvellement dotées d’emplois et d’un revenu disponible en masse, sont devenues partie intégrante de la classe des consommatrices. Des produits tels que «des peluches ou des couvertures avec de jolis motifs» ont été conçus pour «soi-disant puiser dans l’instinct maternel des femmes», a-t-elle déclaré à CNN.

L’exposition affirme que le « kawaii », un mot japonais qui se traduit littéralement par « gentillesse », fait partie intégrante du phénomène mondial du mignon.

Selon l’exposition, la culture kawaii moderne est née en 1914 lorsque l’artiste et illustrateur Yumeji Takehisa a ouvert une boutique dans le centre-ville de Tokyo vendant des accessoires et des articles de papeterie avec des motifs occidentaux tels que des champignons et des châteaux, destinés à plaire aux écolières.

Pour Simon May, professeur de philosophie au King’s College de Londres et auteur de « The Power of Cute », le kawaii n’est qu’une partie d’une histoire qui implique le Japon dans son ensemble. “(C’est) le premier et jusqu’à présent le seul pays à se présenter au monde comme mignon”, a-t-il déclaré à propos de la nation, une position qu’il attribue en grande partie à “l’image pacifique et non menaçante” que le Japon cherchait à présenter au monde. le monde après 1945, rejetant le militarisme et le pouvoir.

Bien sûr, aucune exploration du kawaii ne serait complète sans le phénomène mondial et « ambassadeur de la gentillesse », comme l’appelle affectueusement l’exposition : Hello Kitty.

Avec l’aimable autorisation du Musée de l’esprit de Bethlem/Somerset House Une des célèbres images de chats de Louis Wain. On attribue à l’artiste édouardien le mérite d’avoir accru l’attrait mignon de nos amis félins en leur offrant des passe-temps et des passe-temps humains.

Né d’une période de turbulences après le premier choc pétrolier du Japon dans les années 1970, Hello Kitty a été créé comme un personnage pour aider à vendre de nouveaux produits. Et elle l’a fait, apparaissant sur tout, des baskets et serviettes en papier aux baguettes, avions et machines à panini. En 2015, les analystes estimaient que Hello Kitty représentait environ 75 % du bénéfice d’exploitation annuel de 142 millions de dollars de la société mère Sanrio et qu’il générait la majeure partie des 600 millions de dollars de revenus annuels de l’entreprise.

Ses caractéristiques désormais classiques sont si soigneusement protégées que, note l’exposition, une version rare de la poupée sans bouche produite avec la bouche ouverte a suffi à susciter la controverse parmi les fans. Cependant, le phénomène mignon japonais n’a pas toujours été aussi sucré qu’il y paraît à première vue. À mesure que le 20e siècle avançait et que le pouvoir du mignon grandissait, le mouvement commença également à explorer des thèmes plus sombres et plus critiques. Prenons l’exemple de l’explosion du streetstyle rebelle à Tokyo – ce qu’on appelle le « style Harajuku » – souvent perçu comme un recul contre les normes sociétales strictes du Japon. “(Il y a) quelque chose de vraiment stimulant dans la mode japonaise inspirée du kawaii”, a déclaré Galleymore, car elle n’est pas seulement douce, mais contient souvent des combinaisons “d’images mignonnes et grotesques”.

Mignon est également présenté comme une réponse aux complexités de la vie. L’installation d’exposition « Pilule enrobée de sucre », qui présente des peluches produites par des banques et des sociétés pharmaceutiques, explore comment la gentillesse est parfois déployée pour adoucir ce qui n’est pas agréable au goût – les problèmes financiers, par exemple, ou la maladie.

Avec l’aimable autorisation du Musée Yayoi/Somerset House Un « carnet fantaisie » des années 1960 par l’illustratrice pionnière Setsuko Tamura qui résume le style kawaii.

L’œuvre multimédia mixte de 2021 de l’artiste écossaise Rachel Maclean, « !step on no petS Step on no pets ! », représente quant à elle des licornes déformées dansant parmi les flammes dans un monde de conte de fées troublant mais innocent. Adopter cette dualité fait partie de ce qui rend l’exposition unique, a déclaré Maclean, ajoutant : « Elle offre la possibilité d’explorer la complexité et l’ambiguïté inhérentes à ce qui semble simple et charmant. »

Le pouvoir de Cute de donner au quotidien un peu de faste d’évasion peut également être observé au niveau individuel chaque jour via des filtres téléphoniques qui nous transforment en avatars spongieux, dissimulant nos traits d’adulte, agrandissant nos yeux, rougissant nos joues et changeant notre identité en ligne au simple toucher. d’un bouton.

Bien que le mignon puisse, à bien des égards, encore être considéré comme trivial, ce qui est fascinant, c’est la façon dont il maintient une telle emprise sur notre monde moderne. “C’est fascinant comme fenêtre sur l’air du temps”, a déclaré May à CNN, “pour ce que cela nous dit sur qui nous sommes.”