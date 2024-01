L’exposition confirme la pertinence continue de l’artiste du Kansas « Grandma » Layton

LAWRENCE – Quand Elizabeth « Grandma » Layton est devenue célèbre dans le monde de l’art – couronnée par un Smithsonian American Art Museum exposition à la fin du 20ème siècle – ce sont ses portraits de la vieillesse, d’une honnêteté sans faille mais magnifiques, qui lui ont valu des éloges.

Une nouvelle exposition de son travail rappelle cela aux spectateurs, mais aussi les positions plus ouvertement politiques qu’elle a adoptées dans son travail.

Mary Frances Ivey, doctorante au département d’histoire de l’art de la Fondation Kress à l’Université du Kansas, a organisé une exposition intitulée «Elizabeth Layton: le dessin comme discours», ouverture du 25 janvier au 28 juillet au Nerman Museum of Contemporary Art du Johnson County Community College.

L’exposition est issue du premier chapitre de la thèse à venir d’Ivey, intitulée « Picturing Age in the Work of Three Contemporary American Women Artists ».

Ivey a déclaré que Layton, qui était l’ancien rédacteur en chef du Wellsville Globe, souffrait de ce que l’on appelle maintenant le trouble bipolaire. Elle a subi plus d’une douzaine de traitements par électrochocs avant de découvrir son talent artistique dans un cours de dessin – sa seule et unique formation formelle – à l’Université d’Ottawa.

Layton a commencé à dessiner en 1977, à l’âge de 68 ans, et a continué presque jusqu’à sa mort en 1993.

« Layton était très, très intéressé à représenter la maladie mentale, à défendre la cause des autres qui souffrent et à éliminer la stigmatisation liée à la fois à la maladie mentale et à la recherche de soins de santé mentale », a déclaré Ivey. “Tout cela est lié au fait que la création de son art… elle l’attribuait au traitement de sa maladie mentale – au fait qu’elle pouvait représenter visuellement quelque chose qui est fondamentalement indescriptible et essayer de transmettre aux gens à quoi cela ressemble.”

Utiliser et développer les rudiments de sa classe en dessin de contour aveugleLayton a dessiné autoportrait après autoportrait, incluant souvent son mari, Glenn, des fleurs et des objets de leur maison de Wellsville.

“Elle a un style artistique très distinct visuellement”, a déclaré Ivey. “Vous le savez quand vous le voyez.”

Le conservateur a déclaré que « l’intérêt de Layton pour la lignée est très étroitement lié à la façon dont elle s’intéresse aux personnes âgées. Elle utilise une sorte de ligne épuisée, crépue et bancale qui est si parfaitement adaptée pour représenter la peau froissée, les genoux noueux, les articulations noueuses et les taches hépatiques ressemblant à des amibes sur la peau. Je vois une sorte de lien entre la qualité du trait qu’elle aime et les gens qu’elle aime dessiner.

Layton a également été inspirée, a déclaré Ivey, à « faire en sorte que son travail sur l’époque dans laquelle elle vivait – les événements actuels – et, malheureusement, tant d’événements actuels et de questions sociales qui l’intéressaient le plus semblent toujours très actuels, frais et nouveaux. .»

L’exposition comprend des dessins et des lithographies qui abordent des sujets tels que le sexisme, les droits des homosexuels, la fatphobie, la brutalité policière, la censure, l’Holocauste, le génocide perpétré contre les Amérindiens par les colonisateurs européens et bien plus encore.

Ivey a déclaré qu’elle avait rassemblé les 30 œuvres de l’exposition provenant du Nerman Museum lui-même, ainsi que du Spencer Museum of Art de KU, du Nelson-Atkins Museum, du National Museum of Women in the Arts, du Wichita Museum of Art et du Marianna Kistler Beach Museum. d’art à l’Université d’État du Kansas.

Quelques œuvres provenaient également de collections privées, dont celle de l’ancien journaliste Don Lambert, qui a contribué à populariser les œuvres de Layton. Lambert, qui vit dans la région de Kansas City, et Ivey auront une conversation dans la galerie avec une réception qui suivra le 28 mars au Nerman.

«Je lui attribue le mérite d’être un conseiller de l’exposition», a déclaré Ivey. “Nous avons de la chance car nous vivons dans la destination des études d’Elizabeth Layton, si vous voulez.”

Non seulement les sujets abordés par Layton sont toujours d’actualité, mais son statut d’artiste « naïve » ou « étrangère » l’est également, a déclaré Ivey.

« Nous sommes de plus en plus intéressés à écouter les voix dites extérieures – des personnes qui ne sont pas immédiatement acceptées par le monde de l’art – et à dire : « Que pouvons-nous apprendre ici, non seulement du contenu de l’œuvre, mais aussi de leur approche de l’art ? fabrication?’ Il y a un intérêt pour l’inclusivité et un désir de voir plus de variations dans le style qui profite vraiment à quelqu’un comme Elizabeth Layton, qui – en tant que personne âgée, originaire de la campagne du Kansan et artiste peu formée – est en quelque sorte à la limite.

Image: Mary Frances Ivey avec une lithographie de 1989 de la collection permanente du Nerman Museum of Contemporary Art, « Untitled (Censored) » d’Elizabeth Layton. Crédit : Rick Hellman, service de presse KU