L’exposition “Class Issues” à Berlin aborde un sujet difficile sur le monde de l’art

Ailleurs se trouvent des expositions documentaires plus déchirantes. Le long du mur à l’entrée, une série de lettres anonymisées d’artistes de plus de 60 ans demandant une aide financière à une association professionnelle pendant la pandémie de coronavirus. Dans un coin voisin se trouvent des graphiques tirés à la main d’une enquête auprès d’artistes berlinois par un collectif français qui a révélé que le revenu annuel médian des répondants était de 15 000 euros, environ 15 800 $, avec environ la moitié de ces artistes depuis plus de 15 ans dans leur carrière.

Les musées du monde entier se font de plus en plus entendre sur la promotion de la diversité raciale et de genre lors de l’acquisition et de l’exposition d’œuvres d’art. Cela a impliqué plus de transparence autour de la prise de décision et du financement, ainsi que des actions telles que la vente d’œuvres d’art d’hommes blancs à partir de collections pour financer des acquisitions par des artistes de couleur et des femmes. En octobre, l’American Alliance of Museums a annoncé qu’elle obligerait les musées à respecter les normes de diversité pour être accrédités.

Pourtant, il est rare que les musées agissent ou même parlent de la classe sociale.