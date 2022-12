L’exposition aux produits chimiques de l’armée américaine est pire que ce qui a été signalé – chien de garde – RT World News

Un groupe environnemental a affirmé que le Pentagone avait largement sous-estimé le nombre de victimes potentielles des toxines PFAS sur ses bases

Exposition à des substances toxiques “pour toujours des produits chimiques” sur les bases militaires américaines a touché plus de trois fois plus de personnes que le Pentagone l’a admis, contaminant l’eau potable utilisée par plus de 600 000 soldats et membres de leur famille, selon un organisme de surveillance de l’environnement.

Il s’agit de produits chimiques connus sous le nom de PFAS, tels que l’acide perfluorooctanesulfonique et perfluorooctanoïque, qui sont utilisés dans la mousse anti-incendie, les lubrifiants industriels et les fluides hydrauliques. Le Pentagone a reconnu en avril que l’approvisionnement en eau avait été contaminé par des PFAS sur des dizaines de ses bases, principalement par les retardateurs de flamme utilisés par les pompiers militaires, mais il a fixé le nombre de personnes exposées à environ 175 000.

L’ampleur de l’exposition a été largement sous-estimée, principalement parce que le Pentagone n’incluait que des bases où les niveaux d’eau contenaient des contaminants PFAS supérieurs à 70 parties par billion (ppt), une ancienne norme de l’EPA, a déclaré jeudi le groupe de travail environnemental (EWG) basé à Washington. . Le nouveau niveau consultatif de l’EPA pour les niveaux de PFAS dangereux est supérieur à 1 ppt, bien que cette norme n’ait pas été finalisée.















Le rapport du Pentagone a laissé de côté plusieurs bases importantes où les niveaux de contamination ont dépassé 70 ppm, notamment Fort Leavenworth au Kansas et Fort Bragg en Caroline du Nord, a déclaré l’EWG. En fait, l’eau de Fort Leavenworth contenait 649 ppt de contaminants PFAS. 88 bases supplémentaires sont tombées en dessous de 70 ppt mais ont dépassé la norme révisée pour les niveaux sûrs de PFAS.

“Les PFAS sont connus sous le nom de” produits chimiques éternels “car une fois libérés dans l’environnement, ils ne se décomposent pas et peuvent s’accumuler dans notre sang et nos organes”, a déclaré l’EWG. Les produits chimiques ont été associés à un risque accru de cancer du rein et des testicules, ainsi qu’à des complications de la grossesse et à des dommages au système reproducteur.

Le groupe a ajouté que le rapport du Pentagone a également omis de tenir compte des militaires qui ont été exposés à de l’eau potable contaminée fournie sur des bases par des services publics non militaires. L’étude n’offre qu’un aperçu actuel du nombre de personnes sur les bases touchées, ignorant les millions d’anciens résidents qui auraient pu être exposés.

Un porte-parole du Pentagone a déclaré à Military.com que l’armée s’est efforcée de lutter contre les contaminants dans son eau potable depuis 2016 et reste attachée à ses tâches de nettoyage.