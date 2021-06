L’exposition aux germes du rhume peut vous aider à combattre Covid-19, selon une nouvelle étude

L’exposition au rhinovirus, la cause la plus fréquente du rhume, peut protéger contre l’infection par le virus qui cause Covid-19, ont découvert des chercheurs. L’étude des chercheurs de Yale a révélé que le virus respiratoire commun relance l’activité des gènes stimulés par l’interféron, des molécules à réponse précoce dans le système immunitaire qui peuvent arrêter la réplication du virus SARS-CoV-2 dans les tissus des voies respiratoires infectés par le froid . Le déclenchement de ces défenses au début de l’infection à Covid-19 est prometteur pour prévenir ou traiter l’infection, a déclaré Ellen Foxman, professeure adjointe de médecine de laboratoire et d’immunobiologie à la Yale School of Medicine. Une façon d’y parvenir est de traiter les patients avec des interférons, une protéine du système immunitaire également disponible sous forme de médicament.

« Mais tout dépend du moment », a déclaré Foxman.

Le traitement à l’interféron est prometteur, mais il pourrait être délicat, a-t-elle déclaré, car il serait plus efficace dans les jours qui suivent immédiatement l’infection, lorsque de nombreuses personnes ne présentent aucun symptôme.

En théorie, le traitement par interféron pourrait être utilisé à titre prophylactique chez les personnes à haut risque qui ont été en contact étroit avec d’autres personnes diagnostiquées avec Covid-19. Des essais d’interféron dans Covid-19 sont en cours et montrent jusqu’à présent un avantage possible au début de l’infection, mais pas lorsqu’il est administré plus tard.

Les résultats ont été publiés dans le Journal of Experimental Medicine.

Pour l’étude, l’équipe a infecté des tissus des voies respiratoires humaines cultivés en laboratoire avec le SRAS-CoV-2 et a découvert que pendant les trois premiers jours, la charge virale dans les tissus doublait toutes les six heures environ. Cependant, la réplication du virus Covid-19 a été complètement arrêtée dans les tissus qui avaient été exposés au rhinovirus. Si les défenses antivirales étaient bloquées, le SRAS-CoV-2 pourrait se répliquer dans les tissus des voies respiratoires précédemment exposés au rhinovirus.

Les mêmes défenses ont ralenti l’infection par le SRAS-CoV-2 même sans rhinovirus, mais seulement si la dose infectieuse était faible, ce qui suggère que la charge virale au moment de l’exposition fait une différence pour savoir si le corps peut lutter efficacement contre l’infection.

