L’exposition aux “espaces bleus” liée à une meilleure santé mentale

“Nous reconnaissons que les espaces verts et bleus ont un impact positif sur la santé mentale et physique des gens”, a déclaré Valeria Vitale, l’une des auteurs de l’étude et doctorante à l’Université Sapienza de Rome. Le gardien.

Ces dernières années, un nombre croissant d’études ont noté les avantages de passer du temps dans la nature, y compris les espaces bleus et les espaces verts tels que les forêts, les parcs et les jardins. Les environnements naturels peuvent augmenter les niveaux d’activité physique des gens, améliorer l’humeur et le bien-être et réduire le stress et l’anxiété.

Vitale et ses collègues ont noté que les espaces bleus, en particulier, ont des qualités sensorielles uniques telles que les sons des vagues et les réflexions lumineuses qui peuvent améliorer l’humeur, ainsi que les activités de loisirs telles que la natation, la pêche et les sports nautiques.

“Nous pensons que nos résultats sont particulièrement pertinents pour les praticiens et les décideurs en raison de la nature nationale représentative des échantillons”, a-t-elle déclaré. « Premièrement, nos découvertes renforcent la nécessité de protéger et d’investir dans les espaces naturels afin d’optimiser les avantages potentiels pour le bien-être subjectif. Deuxièmement, nos recherches suggèrent que les politiques et les initiatives encourageant un plus grand contact avec les espaces bleus pendant l’enfance peuvent favoriser une meilleure santé mentale plus tard dans la vie.