L’exposition au plomb est toujours un problème pour les enfants, et la pandémie l’a aggravé

«L’exposition au plomb affecte le développement du cerveau dans la petite enfance et ses effets sont essentiellement permanents», déclare Andrew Loza, MD, PhD, médecin résident à la Yale University School of Medicine qui a examiné les taux de dépistage du plomb chez les enfants pendant la pandémie dans une clinique du Connecticut .

Selon un Rapport CDC 2021. Dans le même temps, les écoles et les garderies étant fermées, ces enfants passaient plus d’heures à la maison, en contact quotidien avec de la peinture contenant du plomb, de l’eau, de la poussière et de la terre.

La bonne nouvelle – s’il est possible de qualifier une intoxication lente, insidieuse et permanente de « bonne nouvelle » – est que la plombémie des enfants aux États-Unis a baissé régulièrement au cours du dernier demi-siècle.

Même de faibles niveaux d’exposition au plomb peuvent réduire le QI et les performances cognitives, causer des difficultés d’apprentissage, réduire la capacité d’attention des enfants et provoquer des problèmes de comportement. Chez les adultes, l’exposition au plomb est associée à un risque plus élevé de décès cardiovasculaire et de lésions rénales.

Des niveaux élevés de plomb augmentent également le risque de comportement violent et même criminel plus tard dans la vie. Des études publiées dans Recherche environnementale et ailleurs ont cartographié des pics d’exposition au plomb chez les enfants au niveau de la population suivis – généralement 20 ans plus tard – par des poussées presque identiques de la criminalité.

“L’exposition au plomb est liée aux troubles des conduites et à la délinquance”, déclare Michael McFarland, PhD, co-auteur d’un 2022 PNAS étude qui a montré que la moitié de la population américaine a été exposée au plomb dans la petite enfance. “Mon point de vue est que l’exposition au plomb a certainement contribué à ces vagues de criminalité.”

Quelle est l’étendue du problème ? Une étude de 2021 en JAMA Pédiatrie, basé sur des tests effectués sur plus d’un million d’enfants américains de moins de 6 ans, a montré que plus de la moitié avaient des niveaux détectables de plomb dans le sang et près de 2% avaient des niveaux élevés. Cela peut ne pas sembler exagéré jusqu’à ce que vous fassiez le calcul : cela représente près de 475 000 enfants dans tout le pays. Et des preuves de plus en plus nombreuses, dit Loza, indiquent qu ‘«il n’y a pas de taux de plomb dans le sang qui soit sans danger».