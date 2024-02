L’exposition artistique “Le monde de l’hiver” endommagée par des grimpeurs

“La DGRI est incroyablement reconnaissante envers toutes les personnes qui rendent World of Winter possible chaque année, en particulier tous ceux qui assistent et apprécient le festival. Cette semaine, l’installation Four Directions, du créateur local Two Eagles Marcus, a été endommagée parce que les visiteurs ont ignoré la signalisation et grimper sur l’œuvre d’art. Chaque artiste et créateur impliqué dans World of Winter consacre beaucoup de temps, d’efforts et d’énergie créative dans son travail pour le partager avec la communauté. Nous demandons et espérons que les participants honoreront les artistes en traitant les installations avec soin. et respect.”