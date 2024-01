L’exposition « All Stars » du Denver Art Museum semble sous-organisée

Le tableau « Sunday » d’Edward Hopper, datant de 1926, fait partie des tableaux que les visiteurs peuvent reconnaître à « All Stars ». (Fourni par le Denver Art Museum)

La collection Phillips est l’un des musées d’art les plus prestigieux du pays. Situé dans le quartier chic de Dupont Circle à Washington, DC, le Phillips se targue d’être le premier musée d’art moderne des États-Unis. Depuis 1921, il présente une multitude d’œuvres dispersées dans les pièces d’un manoir surdimensionné et orné de boiseries sculptées, de portes cintrées, de cheminées et d’un très grand piano.

Une visite à la Collection Phillips se déroule comme un voyage dans le temps, jusqu’au début du XXe siècle, lorsque le riche Duncan Phillips, souffrant de la perte soudaine de son père et de son frère, a commencé à acquérir de l’art pour apaiser son âme. Les peintures et la maison dans laquelle vivait la famille Phillips se synchronisent d’une manière vraiment unique dans le monde des musées.

L’exposition intitulée « All Stars : American Artists from The Phillips Collection », actuellement exposée au Denver Art Museum, est une sorte d’exposition de variétés qui retire des peintures des murs du manoir et les envoie sur la route. On suppose que c’est une façon de partager ces trésors culturels avec le monde tout en récoltant quelques dollars pour le musée.

Et « All Stars » est, à bien des égards, une attraction stellaire. Avec un supplément d’entrée de seulement 5 $ par rapport au prix régulier du billet DAM, vous devriez le voir. Il y a des icônes dans la programmation, telles qu’Edward Hopper, Jacob Lawrence et Georgia O’Keeffe, et de superbes exemples des œuvres de ces artistes sont exposés.

L’O’Keeffe, par exemple, « Large Dark Red Leaves on White », de 1925, est exactement ce qu’on pourrait penser qu’il devrait être : une peinture à l’huile simple et sensuelle qui évoque à la fois les plis d’une feuille de coussin et les plis d’un espace intime. , la chair humaine.

The Hopper, une huile de 1926 intitulée « Dimanche », représente un homme assis seul et solennel sur un trottoir en bois et possède toutes les humeurs éthérées caractéristiques du peintre, et plus encore.

Mieux encore, on y trouve de nombreux peintres que beaucoup de visiteurs du salon ne connaissent pas, mais qui font preuve d’un talent extraordinaire. Allez voir cette exposition et vous ferez la connaissance de Stefan Hirsch, Guy Pène du Bois, Paul Dougherty, Aaron Maier-Carretero et d’autres, de différentes décennies. Ils apportent une profondeur considérable à une collection qui n’a cessé de s’affiner et de s’élargir bien au-delà du époque de son auteur, décédé en 1966.

Ce que vous n’aurez pas, c’est le glorieux manoir de Duncan Phillips, et c’est une perte considérable. C’est ce cadre, et la façon dont il se connecte à l’héritage du collectionneur, qui rassemble tout cet art. Ce combo est la marque de commerce de Phillips et il a disparu dans le vaste cadre moderne du Hamilton Building du Denver Art Museum.

Le problème, bien entendu, n’est pas le travail lui-même. Walt Kuhn, Morris Louis, Marsden Hartley, Richard Diebenkorn – qui pourrait chipoter avec toute cette superpuissance artistique ? C’est juste que l’assemblage ici semble déconnecté. Un de ceux-là. L’un de ces. Ce style à côté de ce style. Une superstar par-ci, un génie méconnu par-là.

Il y a un vaillant effort pour recréer une partie de l’aura luxueuse du manoir, et une partie de cela fonctionne. Le Phillips accueille une série de concerts populaires et il existe à la fois des enregistrements audio et vidéo des performances dans les galeries. La musique remplit l’espace d’une belle ambiance. Les murs sont peints dans des tons terreux sophistiqués. Comme tout chez DAM, l’offre est produite par des professionnels.

Pourtant, cela semble un peu sous-organisé. Il y a beaucoup à voir mais pas assez à apprendre. C’est le contraire de la plupart des expositions de haut niveau qui approfondissent un sujet, un thème ou un événement historique ou qui approfondissent l’histoire d’un artiste individuel. J’apprécie les jolies peintures autant que le prochain visiteur de musée, mais je veux retenir quelque chose de plus profond de mon séjour là-bas.

Cela donne une mauvaise image de la collection. « All Stars » a toute la profondeur d’un concours de beauté. Pire encore, dans ce contexte, cela commence à ressembler à une collection d’art, une collection assemblée de la même manière qu’on pourrait collectionner des timbres ou des salières et poivrières où le but est de faire du shopping jusqu’à ce que vous tombiez et d’obtenir un exemple de tout ce qui a jamais existé. sortis de la chaîne de production.

Ainsi, cette exposition excite et déçoit à la fois. Du bon côté, les visiteurs peuvent voir deux œuvres de « The Migration Series » de Jacob Lawrence, une série de 60 peintures sur panneau datant de 1940 à 1941, qui représente des scènes de la migration des Noirs américains d’après la Première Guerre mondiale. du Sud rural au Nord alors industriel.

Par contre, vous ne voyez pas les 58 autres panneaux, ou du moins suffisamment pour ressentir le caractère monumental de l’effort de Lawrence. Lors de ma dernière visite à la collection Phillips, en septembre, il y avait un regroupement important de peintures, suffisamment pour remplir les quatre murs d’une pièce séparée et dédiée et transmettre le récit aux multiples facettes créé par Lawrence. C’était une expérience incroyable.

« All Stars » offre quelques secousses esthétiques. L’œuvre d’ouverture, « Red Petals » de Sam Gilliam de 1967 – un éclat de rouges et d’oranges abstraits à l’acrylique – donne un ton passionnant. Il y a des scènes nostalgiques de la ville de New York du début du XXe siècle, gracieuseté d’Ernest Lawson, Childe Hassam et d’autres, qui réchaufferont tout fan de cette métropole.

De plus, le calcul est en votre faveur : 75 œuvres magistrales de 56 artistes, et le tout pour cinq dollars supplémentaires. Cela s’ajoute à un voyage imparfait, mais digne, au DAM avant la fermeture de cette exposition.

SI VOUS ALLEZ

« All Stars : American Artists from The Phillips Collection » se poursuit jusqu’au 3 mars au Denver Art Museum. Informations : denverartmuseum.org.

