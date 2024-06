L’exposition à la rougeole à l’aéroport de Philadelphie suscite des avertissements de la part des responsables de la santé

Une personne atteinte de rougeole a traversé l’aéroport international de Philadelphie vendredi, et le service de santé de la ville avertit les personnes qui se trouvaient dans la zone d’inspection fédérale du terminal A ouest de l’aéroport entre 14 h 50 et 18 heures vendredi qu’elles pourraient avoir été exposées à le virus.

« Nous pensons qu’il n’y a aucune menace pour le grand public associée à ce cas de rougeole », a déclaré Landrus Burress, directeur de la division de contrôle des maladies du ministère de la Santé, dans un communiqué. Il a exhorté les personnes susceptibles d’avoir été exposées à s’assurer qu’elles sont protégées contre le virus.

Qu’est-ce que la rougeole ?

La rougeole est un virus très contagieux qui se propage par les gouttelettes respiratoires d’une personne infectée, soit par des personnes touchant directement les gouttelettes, soit par un contact avec des gouttelettes en suspension dans l’air après qu’une personne infectée a toussé ou éternué. Il peut vivre pendant jusqu’à deux heures dans les airsmême après qu’une personne infectée ait quitté la zone, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Les premiers symptômes du virus comprennent de la fièvre, de la toux, un écoulement nasal, des yeux rouges et gonflés et une éruption cutanée. Dans les cas graves, la rougeole peut entraîner une pneumonie, des infections cérébrales et la mort, a indiqué le département de santé de la ville.

Comment les Philadelphiens peuvent-ils se protéger contre la rougeole ?

Le vaccin ROR, ou rougeole, oreillons et rubéole, est très efficace contre la rougeole, et le ministère de la Santé encourage les parents à s’assurer qu’eux-mêmes et leurs enfants sont vaccinés avant de voyager à l’étranger. Étant donné que des épidémies de rougeole surviennent dans plusieurs autres pays, y compris dans des destinations de voyage populaires, les États-Unis pourraient connaître davantage de cas ou d’épidémies de rougeole liés aux voyages, a déclaré Burress.

« Les personnes qui envisagent de voyager en dehors des États-Unis devraient discuter avec leur médecin de leurs projets de voyage et des vaccins nécessaires », a-t-il déclaré.

Le vaccin ROR est recommandé pour les bébés âgés de 12 à 15 mois, avec une deuxième dose vers l’âge de 4 à 6 ans. Les bébés de moins d’un an ne sont généralement pas éligibles au vaccin ROR, mais les bébés entre six et 11 mois devraient recevoir un vaccin ROR avant voyageant à l’étranger, et les familles voyageant en dehors des États-Unis devraient parler à leur médecin deux semaines avant de partir, a déclaré le ministère de la Santé.

Que doivent faire les personnes potentiellement exposées à l’aéroport ?

Les voyageurs qui pourraient avoir été en contact avec la rougeole à l’aéroport vendredi doivent s’assurer qu’ils sont protégés contre le virus, a indiqué le département. Les personnes sont généralement considérées comme immunisées si elles sont nées avant 1957, si elles ont déjà eu la rougeole ou si elles ont reçu deux doses du vaccin ROR.

Les personnes qui ne sont pas immunisées devraient recevoir une dose du vaccin ROR. Les personnes ayant des enfants de moins d’un an, les personnes enceintes et non immunisées ou les personnes dont le système immunitaire est affaibli devraient en parler à leur médecin dès que possible, ont indiqué les responsables.

Toute personne qui n’est pas immunisée contre la rougeole et qui aurait pu être exposée à l’aéroport doit porter un masque dans les espaces publics intérieurs et à proximité de toute personne non vaccinée pendant trois semaines, a indiqué le ministère de la Santé.

Jusqu’au 21 juin, toute personne exposée à l’aéroport doit informer un médecin et les autorités sanitaires si elle développe des symptômes de rougeole. Les résidents de Philadelphie doivent appeler le service de santé de la ville au 215-685-6740, et les résidents des autres comtés de Pennsylvanie doivent appeler le service de santé de l’État au 877-724-3258.

Y a-t-il eu d’autres épidémies de rougeole à Philadelphie ?

Les responsables de la santé de Philadelphie ont récemment identifié un cas de rougeole qui pourrait avoir exposé des personnes dans un CVS du nord-est de Philadelphie et dans l’hôpital Holy Redeemer à Meadowbrook, ont indiqué des responsables. Cette affaire n’a aucun lien avec l’affaire de l’aéroport.

L’hiver dernier, une épidémie de rougeole dans la ville a rendu neuf personnes malades. Cette épidémie, qui a débuté à l’hôpital pour enfants de Philadelphie, s’est également propagée à une garderie. Sept personnes ont dû être soignées dans les hôpitaux de la région. L’épidémie a été déclarée terminée en février.