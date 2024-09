L’exposition à la pollution peut avoir un effet sur le cancer du poumon chez les femmes qui n’ont jamais fumé

Crédits : Unsplash/CC0 Domaine public



Exposition récente à la pollution atmosphérique sous forme de particules inférieures à 2,5 micromètres (PM 2.5 ) l’exposition peut avoir un impact significatif sur le cancer du poumon chez les femmes qui n’ont jamais fumé, avec des différences notables dans les diagnostics de stade IV parmi les patients EGFR+, selon une recherche présentée à l’Association internationale pour l’étude du cancer du poumon (IASLC) Conférence mondiale sur le cancer du poumon 2024.

Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé la pollution de l’air extérieur et son composant clé, les particules PM 2.5 en tant que cancérogènes du groupe 1 en 2013, ce qui indique qu’ils provoquent le cancer du poumon. Les associations entre la consommation de tabac et le cancer du poumon sont responsables de la majorité des cancers du poumon.

Cependant, les chercheurs et les experts en santé publique n’ont pas réussi à identifier un lien expliquant pourquoi les personnes qui ne fument pas ou n’ont jamais fumé reçoivent un diagnostic de cancer du poumon.

« Le moment et la durée des PM 2.5 Les expositions les plus pertinentes pour le développement du cancer du poumon et le risque de cancer du poumon n’ont pas été bien caractérisées. Le but de notre étude est de comparer les associations entre les PM cumulées récentes et à long terme 2.5 « L’exposition chez les hommes et les femmes qui n’avaient jamais fumé et le statut de mutation EGFR du cancer du poumon », a déclaré le Dr Yixian Chen, chercheur à l’Institut de recherche sur le cancer de la Colombie-Britannique, à Vancouver, au Canada.

L’équipe de recherche a recueilli des données auprès de patients nouvellement diagnostiqués d’un cancer du poumon qui n’avaient jamais fumé, notamment des informations sur leurs antécédents résidentiels depuis leur naissance jusqu’à la date du diagnostic.

Le Dr Chen et son équipe ont ensuite géocodé chaque adresse résidentielle et analysé les estimations de concentration à haute résolution de PM 2.5 L’équipe a obtenu des données d’exposition annuelles à partir de données satellitaires, de modèles de transport chimique et de mesures au sol dans des zones d’environ 10 x 10 kilomètres correspondant à la période de résidence de l’individu à chaque adresse. L’équipe a obtenu des données d’exposition annuelles remontant à 1996, lorsque des informations précises sur la pollution atmosphérique sont devenues disponibles à l’échelle mondiale.

Au total, 255 patients présentant un statut de mutation EGFR connu ont été inclus dans l’analyse. Des associations significatives ont été observées entre la mutation EGFR et le stade du cancer chez les femmes (p = 0,197 chez les hommes, p2,5 exposition avant le diagnostic chez les femmes n’ayant jamais fumé présentant des mutations EGFR par rapport à celles sans (p. ex., 19,0 contre 17,3 μg/m3p = 0,031).

Cette tendance a persisté lors de l’examen de l’exposition cumulative sur cinq ans (33,7 contre 29,5 μg/m3p = 0,024) avant le diagnostic, avec une exposition plus élevée observée dans le groupe porteur d’une mutation EGFR (EGFR+). Étonnamment, ces associations n’étaient pas évidentes chez les hommes qui n’avaient jamais fumé.

De plus, l’exposition à long terme, comme l’exposition cumulative sur 10, 15 et 20 ans aux PM 2.5 n’était pas associé au statut de mutation de l’EGFR chez les hommes ou les femmes.

« Ces résultats suggèrent un impact potentiel de l’exposition récente aux PM 2.5 « sur le cancer du poumon chez les personnes n’ayant jamais fumé, en particulier chez les femmes, avec des différences significatives dans les diagnostics de stade IV parmi les patients EGFR+ », a déclaré le Dr Chen.

« D’autres études sont nécessaires pour confirmer si PM 2.5 « Une mesure sur trois à cinq ans est adéquate pour l’évaluation du risque de cancer du poumon. »

Fourni par l’Association internationale pour l’étude du cancer du poumon