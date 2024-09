L’exposition à la pollution de l’air augmente le risque de maladie de Parkinson

Une exposition accrue à la pollution de l’air augmente le risque de maladie de Parkinson (MP), selon une étude publié en ligne le 16 septembre à Ouverture du réseau JAMA.

Brittany Krzyzanowski, Ph.D., du Barrow Neurological Institute de Phoenix, et ses collègues ont évalué si la pollution de l’air est associée à un risque accru de MP et aux caractéristiques cliniques de la MP. L’analyse comprenait des données provenant de 346 patients atteints de MP et de 4 813 témoins appariés participant au Rochester Epidemiology Project (de 1998 à 2015).

Les chercheurs ont constaté qu’une exposition plus importante aux particules d’un diamètre de 2,5 était associée à un risque accru de MP, et que ce risque était plus élevé pour les populations des centres métropolitains (rapport de cotes [OR]1,23) pour le quintile supérieur de PM 2.5 exposition par rapport au quintile inférieur.

Un risque accru de MP a également été observé avec une concentration plus élevée de dioxyde d’azote (NO 2 ) l’exposition, en comparant le quintile supérieur au quintile inférieur (OR, 1,13). L’exposition à la pollution atmosphérique était associée à un risque accru de présentation rigide akinétique (OR pour chaque 1-μg/m3 augmentation des PM 2.5 1.36).

Parmi les personnes atteintes de MP uniquement, des concentrations plus élevées de PM 2.5 l’exposition était associée à un risque plus élevé de développer une dyskinésie (rapport de risque [HR] par 1 μg/m3 augmentation des PM 2.5 1,42), car le NO a augmenté 2 exposition (HR par 1-μg/m3 augmentation du NO 2 1.13).

« Il est important de noter qu’en 2024, l’Agence américaine de protection de l’environnement a réduit les émissions annuelles de PM 2.5 norme à partir de 12 μg/m3 à 9 μg/m3 « En raison de preuves croissantes d’effets négatifs sur la santé à des niveaux inférieurs à la norme précédemment fixée », écrivent les auteurs. « Notre étude non seulement confirme les conclusions qui ont conduit à ce changement, mais suggère que la limite supérieure devrait être abaissée à 8 μg/m3 » . «

