L’exposition à la pollution atmosphérique est liée à un risque accru de maladie de Parkinson

Exposition accrue à la pollution atmosphérique sous forme de particules d’un diamètre de 2,5 µm ou moins (PM 2.5 ) et du dioxyde d’azote (NO 2 ) était associée à un risque plus élevé de maladie de Parkinson, selon une étude cas-témoins basée sur la population Ouverture du réseau JAMA.

Dans cette interview vidéo, Brittany Krzyzanowski, PhD, du Barrow Neurological Institute à Phoenix, et Rodolfo Savica, MD, PhD, de la Mayo Clinic à Rochester, Minnesota, discutent des résultats de leur étude.

Voici une transcription de leurs remarques :

Krzyzanowski : Dans cette étude, nous avons donc voulu tester l’association entre la pollution de l’air et le risque de maladie de Parkinson, ainsi que les phénotypes cliniques et si la pollution de l’air augmente le risque de symptômes plus graves de la maladie de Parkinson, en particulier la dyskinésie.

Nous avons utilisé un ensemble de données populationnelles de plus de 6 000 personnes. Cela comprenait plus de 400 patients atteints de la maladie de Parkinson et leurs antécédents d’adresse répartis dans le Midwest. Nous avons donc pu relier les patients à leur exposition à la pollution atmosphérique et tester l’impact des deux types de pollution atmosphérique dans l’étude, à savoir les particules fines et le dioxyde d’azote. Nous avons examiné ces deux types de pollution atmosphérique et leur impact sur la maladie de Parkinson.

Nous avons constaté une association entre la pollution de l’air et le risque de maladie de Parkinson, en particulier chez les personnes vivant dans les quartiers où les niveaux de pollution de l’air sont les plus élevés. Ces personnes présentaient un risque accru de développer la forme rigide akinétique de la maladie, ainsi que la dyskinésie, par rapport à celles qui étaient exposées à des niveaux plus faibles de pollution de l’air dans notre région d’étude.

Nous avons constaté que l’association entre la pollution de l’air et la maladie de Parkinson était plus forte dans les zones métropolitaines de notre zone d’étude – les métropoles – et cela concorde avec le fait que nous avons également détecté la relation entre la maladie de Parkinson et l’exposition au dioxyde d’azote. Ces deux résultats combinés suggèrent donc qu’il existe une possibilité que les PM 2.5 l’association … peut être due en partie aux particules liées au trafic.

Savica: L’importance de cette étude et les résultats mettent en évidence un aspect très intéressant.

Le fait que dans la maladie de Parkinson – qui, comme vous le savez tous, est une dégénérescence du cerveau, pour la plupart – le moteur de la dégénérescence est en effet potentiellement initié, renforcé et perpétué par des facteurs environnementaux, dans ce cas-ci, il s’agirait de la pollution de l’air, qui non seulement augmente le risque global, mais modifie également certaines des caractéristiques de la maladie.

Dans ce cas, nous observons une association plus forte avec un type particulier de la maladie de Parkinson, appelé akinétique rigide. En général, les personnes atteintes de ce type particulier sont plus lentes, elles chutent, elles sont plus rigides, elles sont plus raides et elles ne tremblent pas trop.

Et l’association qui était incroyablement pertinente d’un point de vue clinique était que l’une des complications les plus redoutées du traitement de la maladie de Parkinson est la présence de dyskinésies – ce sont des mouvements involontaires qui surviennent après des années de traitement avec le bon médicament – et c’est ce qui est le plus redouté au sein de notre population de patients. Eh bien, le fait qu’un facteur environnemental, dans ce cas la pollution de l’air, puisse modifier les caractéristiques de la maladie conduisant à un risque accru de dyskinésie – c’est une première.

Le Rochester Epidemiology Project est un projet unique en son genre qui nous permet de réaliser cette étude. Dans d’autres ensembles de données, même s’ils sont peut-être plus importants, nous ne serions pas en mesure de fournir la granularité des informations dont nous disposons actuellement dans cette cohorte, qui nous fourniraient des informations, non seulement sur la maladie, mais aussi sur la confirmation du diagnostic réel, la confirmation des symptômes, la présence et le moment de l’apparition des symptômes tout au long de notre vie, car, pour la plupart des personnes impliquées dans ce projet, nous disposons d’informations depuis le moment où elles sont nées jusqu’au moment où elles sont décédées, ce qui est unique et nous permet de réaliser cette étude, en obtenant des résultats très informatifs à très court terme.

