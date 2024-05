L’exposition à des toxines chimiques dans l’utérus est liée à des risques accrus pour la santé des enfants âgés de 6 à 11 ans

Laissez-vous inspirer par un résumé hebdomadaire sur le bien-vivre, en toute simplicité. Inscrivez-vous à la newsletter Life, But Better de CNN pour obtenir des informations et des outils conçus pour améliorer votre bien-être..





Toxines chimiques sont partout — dans notre eau, notre nourriture, notre air et notre sol. Exposition à ces toxines pendant la grossesse peut créer de graves problèmes de santé chez les enfants des écoles primaires qui peuvent affecter leur vie pour les années à venir, une nouvelle étude trouvée.

Enfants nés de mères européennes exposés à quatre familles de produits chimiques qui perturbent le fonctionnement de l’organisme système endocrinien (hormonal) présentaient des niveaux élevés de syndrome métabolique entre 6 et 11 ans. Syndrome métabolique peuvent inclure l’obésité, une tension artérielle élevée et une résistance anormalement élevée au cholestérol et à l’insuline, qui est un précurseur du diabète de type 2.

Au sein du groupe d’enfants exposés aux niveaux les plus élevés de produits chimiques, 62 % étaient en surpoids ou obèses, contre 16 % des enfants du groupe à faible risque, a déclaré la première auteure Nuria Güil-Oumrait, chercheuse Fulbright à l’école de médecine Icahn. au Mont Sinaï à New York.

« De plus, les niveaux d’insuline et de triglycérides sanguins, ainsi que la pression artérielle systolique et diastolique, étaient significativement plus élevés dans le groupe à haut risque que dans le groupe à faible risque », a déclaré Güil-Oumrait dans un courrier électronique. « En revanche, les niveaux de cholestérol HDL étaient plus faibles dans le groupe à haut risque que dans le groupe à faible risque. » Le cholestérol HDL est considéré comme une « bonne » graisse sanguine car il aide à éliminer les artères.

Syndrome métabolique est généralement associée aux maladies cardiovasculaires chez l’adulte, au diabète de type 2 et aux accidents vasculaires cérébraux, mais l’épidémie croissante d’obésité infantile a vu apparaître des symptômes chez les enfants de plus en plus jeunes. Selon les experts, le fait d’être atteint du syndrome métabolique pendant l’enfance est hautement prédictif d’une maladie chronique à l’âge adulte.

« Cette recherche se démarque comme l’une des initiatives les plus complètes explorant les origines environnementales du risque métabolique au début de la vie, renforçant ainsi les preuves toxicologiques et épidémiologiques antérieures dans ce domaine », ont déclaré Vicente Mustieles, Mariana Fernández et Carmen Messerlian dans un éditorial publié avec le étude parue jeudi dans la revue Réseau JAMA ouvert.

Mustieles et Fernández sont chercheurs au Centre de recherche biomédicale de l’Université de Grenade, en Espagne. Messerlian est professeur adjoint d’épidémiologie environnementale reproductive, périnatale et pédiatrique à la Harvard TH Chan School of Public Health à Boston.

CNN a contacté le Conseil international des associations chimiques pour obtenir ses commentaires, mais n’a pas reçu de réponse avant la publication. Un porte-parole de l’American Chemistry Council a cependant fait la déclaration suivante.

« Nous examinerons les détails de cette étude une fois qu’elle sera publiée. Les membres de l’ACC prennent au sérieux leur responsabilité de produire des produits chimiques qui offrent d’importants avantages en matière de sécurité, de performance et de durabilité et qui peuvent être utilisés en toute sécurité. Nos membres entreprennent des analyses scientifiques approfondies pour évaluer les risques potentiels liés à leurs produits chimiques, depuis leur développement jusqu’à leur utilisation et leur élimination en toute sécurité.

L’équipe de recherche à l’origine de la nouvelle étude a effectué des analyses de sang et d’urine sur 1 134 mères pendant leur grossesse, puis a répété ces tests sur leurs enfants âgés de 6 à 11 ans. Les tests recherchaient des mélanges de neuf classes chimiques de perturbateurs endocriniens couramment utilisés. trouvés dans l’environnement.

Les perturbateurs endocriniens sont des polluants environnementaux ayant la « capacité de traverser la barrière sang-placenta et d’interférer avec le métabolisme humain et l’équilibre hormonal », indique l’étude.

Ces produits chimiques et d’autres « finissent dans le sang, les tissus et les organes des fœtus et des nourrissons par les voies maternelles transplacentaires et d’allaitement dans un cycle sans fin », ont écrit Mustieles, Fernández et Messerlian.

L’étude a testé les pesticides ; métaux lourds; des retardateurs de flammes; des plastifiants tels que des phtalates et des phénols ; et PFAS (substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles), que l’on trouve dans eaux de surface et souterraines dans le monde à des niveaux bien supérieurs à ceux autorisés par de nombreux régulateurs internationaux.

Appelé « produits chimiques éternels » parce que ils ne se décomposent pas complètement dans l’environnement, les PFAS sont utilisés depuis les années 1950 pour fabriquer des produits de consommation antiadhésifs, oléofuges et hydrofuges et résistants aux changements de température. Certains des PFAS les plus étudiés, tels que le PFOA (acide perfluorooctanoïque) et le PFOS (acide perfluorooctane sulfonique), ont été associés à de graves problèmes de santé tels que le cancer, l’obésité, les maladies thyroïdiennes, l’hypercholestérolémie, la diminution de la fertilité, les lésions hépatiques et les perturbations hormonales. selon l’EPA.

Les métaux lourds toxiques présents dans le sol et l’eau comprennent le plomb et l’arsenic – des études ont révélé des niveaux alarmants dans les aliments manufacturés pour bébés. Il n’existe aucun niveau de plomb sûr, alors que arsenic, mercure et autres métaux lourds peut nuire au corps et au cerveau à des doses relativement faibles, disent les experts.

UN Méta-analyse de décembre 2014 des études sur l’arsenic ont découvert qu’une augmentation de 50 % des taux d’arsenic dans les urines serait associée à une diminution de 0,4 point du QI des enfants âgés de 5 à 15 ans.

Les retardateurs de flamme ont été associés à un Un risque de cancer 300 % plus élevé. Ces toxines chimiques sont celles qui contribuent le plus à la déficience intellectuelle chez les enfants dans le monde, entraînant une perte totale de 162 millions de points de QI et plus de 738 000 cas de déficience intellectuelle, selon une étude. Etude d’août 2020.

Phtalatesprésents dans des centaines de produits de consommation tels que les contenants alimentaires, le shampoing, le maquillage, les parfums et les jouets pour enfants, ont été associés à des décès prématurés chez les personnes âgées de 55 à 64 ans. aux Etats-Unis. Des recherches antérieures ont établi un lien entre les phtalates et problèmes de reproductiontel que malformations génitales et testicules non descendus chez les bébés garçons et diminution du nombre de spermatozoïdes et les niveaux de testostérone chez les hommes adultes. Les phtalates sont également associés dans des études à obésité infantile, asthme, problèmes cardiovasculaires et cancer.

Dans l’étude, les phtalates étaient le seul groupe de produits chimiques associés à un niveau inférieur de syndrome métabolique.. Toutes les autres familles chimiques augmentent le risque.

kjekol/iStockphoto/Getty Images La grossesse et l’enfance sont des périodes particulièrement importantes pour limiter l’exposition aux produits chimiques, car le cerveau et le corps se trouvent à des étapes clés de leur développement.

Les produits chimiques peuvent varier dans leur impact sur le corps. Par exemple, certains composés PFAS ont tendance à s’accumuler dans le foie, contribuant ainsi à la stéatose hépatique et à l’hypercholestérolémie. Et les retardateurs de flamme et autres produits chimiques peuvent être stockés dans la graisse corporelle, contribuant ainsi à l’obésité et au développement du diabète de type 2, selon l’éditorial.

Étant donné que les gens sont exposés chaque jour à de nombreux types de substances potentiellement toxiques, la conception d’une étude qui pourrait capturer l’impact cumulatif sur différentes parties du corps fournirait une image plus réaliste de tout impact potentiel sur la santé.

En se concentrant sur le syndrome métabolique, qui combine les mesures de la glycémie, des lipides comme le cholestérol, l’existence de tissus adipeux et l’impact sur le cœur, la présente étude a été l’une des premières à atteindre cet objectif, précise l’éditorial.

« Nous considérons presque toujours les risques pour la santé liés à des produits chimiques uniques, un à la fois, comme si nous étions exposés à un seul produit chimique à la fois », a déclaré Jane Houlihan, directrice nationale de la science et de la santé pour Healthy Babies Bright Futures, une coalition de des défenseurs déterminés à réduire l’exposition des bébés aux produits chimiques neurotoxiques.

« Ici, l’équipe de recherche montre que le risque de maladie cardiovasculaire et de diabète chez les enfants plus tard dans la vie peut être déterminé à tout moment par des mélanges complexes de produits chimiques perturbateurs endocriniens présents dans le corps et met en évidence le risque particulier d’exposition à des produits chimiques pendant la grossesse », a-t-elle déclaré. .

Des bébés en bonne santé, un avenir brillant a publié un rapport en 2019 qui a trouvé des métaux toxiques dans 95 % des aliments pour bébés retirés au hasard des rayons des supermarchés, ce qui a conduit à l’introduction de La loi sur la sécurité des aliments pour bébés de 2024un projet de loi qui permettrait à la Food and Drug Administration des États-Unis d’établir des normes plus strictes et à la FDA de surveiller ces normes en accédant aux dossiers des fournisseurs et des fabricants de produits alimentaires.

« Compte tenu de la forte augmentation du syndrome métabolique aux États-Unis, les autorités sanitaires et les entreprises devraient faire tout ce qu’elles peuvent pour renforcer les normes de sécurité et retirer ces produits chimiques du commerce et de nos produits quotidiens », a déclaré Houlihan.

Il existe des moyens de minimiser l’exposition aux plastiques et à d’autres toxines, ce qui est particulièrement important en période grossesse et enfance car les fœtus en développement et les petits corps sont plus facilement endommagés, a déclaré Houlihan.

Réduisez la consommation de riz pour les nourrissons et les enfants et assurez-vous de bien rincer les grains avant de les utiliser, car cela élimine jusqu’à 60 % de l’arsenic, a-t-elle déclaré. Limitez les jus et assurez-vous de laver et d’éplucher soigneusement les légumes et les fruits et, si possible, d’acheter des produits biologiques.

Éloignez-vous des tapis et des tissus d’ameublement résistants aux taches et n’utilisez pas de sprays imperméabilisants.

Vérifiez votre région pour connaître les niveaux de PFAS et d’autres produits chimiques dans votre eau potable. L’Environmental Working Group, une organisation à but non lucratif de défense, a créé une base de données nationale sur l’eau du robinet. consultable par code postal qui répertorie les PFAS et autres produits chimiques préoccupants, ainsi qu’un carte nationale cela illustre où les PFAS ont été détectés aux États-Unis.

Si votre eau potable est préoccupante, envisagez d’acheter un filtre à osmose inverse, le type le plus efficace, a déclaré EWG. NSF, anciennement la National Sanitation Foundation, a une liste de filtres recommandés.

L’eau du robinet est cependant souvent un meilleur choix que l’eau en bouteille, qui contient des nanoplastiques qui peuvent envahir les cellules et les tissus et libérer des produits chimiques toxiques dans le corps.

À la maison, un changement simple consiste à utiliser des récipients en verre ou en céramique au lieu de ceux en plastique pour réchauffer les aliments. Si possible, essayez de cuisiner avec des poêles en céramique, en fonte ou en acier inoxydable et évitez les ustensiles de cuisine traités avec des produits chimiques pour éviter que les aliments ne collent. Un autre bon choix consiste à utiliser des bouteilles en acier inoxydable ou en verre plutôt que des bouteilles en plastique.

« Choisissez des cosmétiques exempts de perturbateurs endocriniens tels que les parabènes, la benzophénone, le triclosan et les phtalates », suggère Güil-Oumrait.

Il en va de même pour les aliments, les crèmes solaires, les produits d’entretien ménager et autres produits du quotidien emballés dans du plastique. L’EWG dispose de plusieurs bases de données de consommateurs qui fournissent des liens vers des produits de consommation contenant moins de produits chimiques, notamment scores alimentaires, produits de soins personnels, crème solaire des recommandations et une application de vie saine.