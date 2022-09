L’explosion tardive de Warren mène à la victoire sur Maine South – Shaw Local

PARK RIDGE – Warren et Maine South ont l’habitude de ne pas donner beaucoup d’entraînement au tableau de bord, du moins lorsqu’ils se font face.

L’année dernière, lorsque les équipes se sont rencontrées pour le choc des puissances de l’État 8A à Gurnee, les Hawks ont gagné 10-2 dans un match dominé par la défense.

Alors que la scène se déplaçait vers Park Ridge vendredi, les équipes ont en fait déplacé le ballon raisonnablement bien au cours d’une première mi-temps sans but, mais n’ont pas pu atteindre la zone des buts.

Les délits ont fini par se convertir. Maine South a ouvert une avance de 10-0 au début du quatrième quart, mais Warren s’est rallié pour trois touchés dans les 11 dernières minutes pour remporter une victoire de 19-17.

Les Hawks ont perdu le quart-arrière senior Ryan Leyden au deuxième quart à cause d’une apparente blessure à l’épaule gauche, mais ont réussi à prendre une avance avec le junior Jack DeFillipis.

Un changement d’élan s’est produit juste après le premier touché de Maine South. Warren porteur de ballon Charley Thompson avait été embouteillé tout le match, avec 28 verges sur ses 11 premières courses. Mais après un touché du Maine Sud, Thompson s’est échappé du côté gauche et a sprinté pour un touché de 80 verges pour faire entrer Warren au tableau.

“La ligne O m’a donné un petit trou, j’ai grincé à travers”, a déclaré Thompson. «Je leur ai dit que si j’atteignais le deuxième niveau, nous partions et nous l’avons fait. Nous étions partis. Il se sent bien. Ces gars, ils ont pris d’assaut notre terrain l’année dernière. Nous sommes entrés dans ce match avec l’énergie nécessaire pour continuer et nous l’avons fait.

À la traîne 10-6, Jailen Duffie, engagée dans l’État du Dakota du Nord, a réalisé deux gros jeux d’affilée. Il a d’abord réussi une interception bondissante, puis a attrapé un arc-en-ciel de 28 mètres du QB Adam Behrens à l’arrière de la zone des buts pour donner l’avantage à Warren avec 9:29 à jouer.

“Pour être honnête, je ne pensais pas que j’étais moi-même, mais voir l’arbitre lever les mains et j’étais bon”, a déclaré Duffie. «De grands moments comme celui-ci, nous allons continuer à nous battre. Nous n’abandonnons pas. On va continuer. »

Après que Liam Wiley de Warren ait bloqué un botté de dégagement, Behrens a converti une quatrième passe et 10 au junior Brian Strelzyk, préparant une course de 2 verges de Justin Kretz au quatrième essai pour le TD décisif avec 2:56 à faire.

Maine South a marqué avec 31,3 secondes au compteur lorsque DeFillipis a lancé sa deuxième passe TD, une de 11 verges à Sean Mullan. Donovan McNeal de Warren a récupéré le coup de pied en jeu pour le clincher.

“Nous avons trouvé une attaque”, a déclaré l’entraîneur du Maine South, Dave Inserra. “Jack est intervenu au poste de quart-arrière, sous le feu, contre probablement la meilleure défense de l’État, n’est-ce pas ? Année après année, ils sont incroyables. Il s’est accroché, il a fait un excellent travail.

Les jambes de Leyden ont créé le plus gros gain des Hawks en première mi-temps. Lors de l’entraînement d’ouverture, juste au moment où une sécurité de Warren se précipitait vers la ligne de mêlée lors d’un blitz, Leyden a franchi la ligne, dans l’espace libéré et a gagné 44 mètres, établissant un premier et un but au 9.

Maine South a marqué un touché, mais a été appelé pour interférence de passe offensive. Puis au quatrième essai, Duffie a bloqué la tentative de placement de 29 verges de Sam Taglia et Warren a pris le relais.

Les Blue Devils ont également enregistré un premier et un but lors de leur premier entraînement, mais une pénalité pour faute personnelle a ramené le ballon au 30 et Warren l’a retourné sur les essais. Juste avant la mi-temps, Warren a de nouveau roulé à l’intérieur du 10, mais n’a pas pu convertir le quatrième du 4.

Pour commencer le troisième quart, Maine South a trouvé quelques jeux simples pour donner confiance à l’attaque. DeFillipis a largué une passe dans le plat au deuxième Michael Dellumo pour 18 verges, puis Dellumo en a gagné 16 sur un match nul. Finalement, Taglia a réussi un panier de 31 verges pour les premiers points du match à 5:57 du troisième quart.

Dellumo a réussi une passe d’écran à travers la ligne de but pour un touché de 13 verges, donnant aux Hawks une avance de 10-0 au début du quatrième quart.

“C’est la semaine 2. Nous l’avons appelé un match éliminatoire. La bonne chose est que nous ne rentrons pas à la maison », a déclaré Inserra. « Nous jouons la semaine prochaine, contrairement à un match éliminatoire. Nous en tirerons des leçons.

https://football.dailyherald.com/sports/20220902/warren-rallies-in-fourth-quarter-to-upend-maine-south