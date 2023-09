L’explosion meurtrière d’un camion frappe un point de contrôle dans une ville du centre de la Somalie | Actualités sur les conflits

Au moins 10 personnes ont été tuées et 20 autres blessées après l’explosion d’un camion piégé à un poste de contrôle dans une zone résidentielle de la ville de Beledweyne, dans le centre de la Somalie, a déclaré samedi un responsable de la police.

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux et certaines vérifiées par Al Jazeera semblent montrer des habitants locaux à la recherche de survivants dans les décombres des bâtiments détruits.

« Jusqu’à présent, j’ai vu 10 morts, dont des soldats et des civils, et plus d’une douzaine d’autres blessés, mais le nombre de morts va certainement s’alourdir », a déclaré le policier Ahmed Aden à Reuters.

Les bâtiments et les magasins à proximité ont été réduits en ruines, tout comme le poste de contrôle, a-t-il ajouté.

Une femme, Halima Nur, qui se trouvait à proximité du site, a déclaré à Reuters que sa nièce et d’autres personnes se trouvaient dans un magasin voisin et n’avaient pas pu être contactées. « Je ne sais pas quoi dire, tous les kiosques ne sont plus que des décombres. Je ne parviens pas à retrouver ma nièce », a-t-elle déclaré.

Abdifatah Mohamed Yusuf, directeur général du ministère de l’Humanité et de la Gestion des catastrophes de Hirshabelle, a déclaré que 40 personnes avaient été blessées.

« Vingt des blessés ont été admis dans les hôpitaux de Beledweyne, tandis que 20 autres sont dans un état critique, ce qui a conduit à une demande de transport aérien vers Mogadiscio pour un traitement médical avancé », a-t-il déclaré à l’Associated Press.

Aucun groupe n’a revendiqué l’explosion dans la ville située dans la région de Hiran, au centre de la Somalie, qui a récemment été le théâtre de combats entre l’armée et le groupe armé al-Shabab, lié à Al-Qaïda.

Le groupe al-Shabab a multiplié ses attaques depuis que le président somalien Hassan Sheikh Mohamud, élu pour un second mandat l’année dernière, a déclaré une « guerre totale » contre le groupe, qui vise à renverser le fragile gouvernement de Mogadiscio soutenu par la communauté internationale.

Les forces gouvernementales ont affirmé vendredi avoir tué des dizaines de combattants dans l’État de Galmudug.

Ce pays de la Corne de l’Afrique est en proie à une rébellion armée depuis 15 ans, les principales menaces émanant d’Al-Shabab et des groupes armés liés à l’EI (EIIL).

Le groupe armé Shabab a été chassé de Mogadiscio en 2011, mais il contrôle toujours de vastes étendues de campagne.

Le président Mohamud, qui s’est récemment rendu sur la ligne de front, a déclaré en août que les forces gouvernementales « élimineraient » les groupes armés d’ici la fin de l’année.