PERSONNE ne s’attendait à une percée diplomatique hier soir entre « Sleepy » Joe Biden et Vladimir Poutine, le tyran du Kremlin qu’il considère comme un « tueur » et un homme « sans âme ».

Mais tout espoir est mort alors qu’un Poutine hostile a utilisé une conférence de presse pour dénoncer les États-Unis pour avoir géré « des prisons secrètes de la CIA à travers le monde, y compris en Europe ».

L’explosion extraordinaire de « Killer » Vladimir Poutine contre l’Amérique a mis fin à toute chance de percée avec « Sleepy » Joe Biden, écrit Trevor Kavanagh Crédit : AFP

Il a échangé sur les guerres raciales américaines, accusant la police d’avoir tiré sur des citoyens en fuite « dans la nuque ». « Qui est le tueur ici ? » a-t-il laissé entendre.

L’explosion extraordinaire est intervenue après deux heures de pourparlers à Genève visant à panser les plaies ouvertes entre les deux superpuissances nucléaires.

Au lieu d’ouvrir une nouvelle ère de relations pacifiques, les pourparlers n’ont abouti qu’à des accords standard sur la stabilité nucléaire stratégique et la cyberguerre.

Les deux parties ont convenu de rétablir les ambassadeurs, retirés cette année après que le président Biden a qualifié l’ancien officier du KGB Poutine de « tueur » aux yeux froids. (« Il en faut un pour en connaître un », a répondu Poutine, qui voit Biden, 78 ans, comme un vieil homme pressé.)

Poutine suintait de mépris alors qu’il écartait les questions sur son leadership autocratique et le traitement de l’archi-critique Alexei Navalny.

Navalny a frôlé la mort après que des agents russes ont aspergé son caleçon de Novichok mortel, fuyant en Allemagne pour un traitement qui lui a sauvé la vie. Il est maintenant en prison, a déclaré Poutine, parce qu’il est rentré en Russie « en demandant à être arrêté ».

PRUNE MRE

Biden a essayé d’être plus optimiste. « La dernière chose qu’il veut, c’est une guerre froide avec l’Amérique », a-t-il déclaré.

Mais il ne pouvait cacher les profondes divisions entre les deux dirigeants sur Navalny, la liberté d’expression et la liberté de la presse.

« Là où nous avons des différences, je veux que M. Poutine comprenne pourquoi je dis ce que je dis et fais ce que je fais, et comment nous réagissons à des occasions spécifiques qui nuisent aux intérêts de l’Amérique », a-t-il déclaré.

« Aucun président américain ne pourrait garder confiance dans le peuple américain s’il ne défendait pas nos valeurs démocratiques et nos libertés fondamentales.

« Ce n’est pas contre la Russie, c’est pour le peuple américain. Comment pourrais-je être président des États-Unis et ne pas dénoncer les violations des droits de l’homme ? »

Poutine voit Biden, 78 ans, comme un vieil homme pressé Crédit : AP

Et les violations sont nombreuses. Poutine dirige une kleptocratie mafieuse corrompue et presque en faillite se faisant passer pour une superpuissance à la soviétique.

L’Amérique de Biden reste la superpuissance militaire et économique suprême du monde.

Sur le papier, il n’y a pas de comparaison. Mais la Russie est une puissance nucléaire imprévisible avec des ambitions au-delà de ses ressources, y compris l’expansion territoriale vers les anciens États soviétiques tels que l’Ukraine et la Baltique.

Poutine, un monstre du KGB, empoisonne joyeusement les opposants politiques et envoie des tueurs à gages massacrer les critiques dans les rues de Grande-Bretagne et d’Europe continentale.

Il n’y a pas de voie vers l’harmonie entre les deux parties – et Poutine n’en veut pas. Il compte sur sa belligérance moqueuse envers l’Occident pour impressionner ses ennemis à la maison.

PAS DE COMPARAISON

C’est difficile à imaginer, mais il y a beaucoup de personnages pires qui ont hâte de prendre le relais en tant que Capo dei Capi des gangs mafieux russes.

Les États-Unis paient le prix pour tenter d’apaiser la Russie et la Chine. Biden dirige ce qui est toujours la plus grande superpuissance du monde, mais les États-Unis ne sont que l’ombre d’eux-mêmes, asservis à des pacifistes réveillés, amèrement divisés sur la politique raciale et identitaire.

Poutine, avec une économie creuse et une armée sous les applaudissements, déploie la menace nucléaire de la Russie par voie aérienne et maritime pour sonder les faiblesses de l’alliance occidentale. Pourtant, ce tyran de la taille d’une pinte ne serait rien d’autre que pour la Chine communiste.

La Russie est un vairon dans les eaux troubles. La Chine offre une protection à l’intimidateur. Pendant ce temps, la légendaire alliance occidentale d’après-guerre est en train de s’effondrer.

L’UE a plié le genou devant les exigences autoritaires des deux régimes. Son impuissance déchirante a été révélée par la prise de pouvoir de la Russie en Ukraine et en Crimée.

Les deux parties ont convenu de rétablir les ambassadeurs, retirés cette année après que le président Biden a qualifié l’ancien officier du KGB Poutine de « tueur » aux yeux froids Crédit : Reuters

L’accord controversé sur le gazoduc entre Moscou et Berlin rend l’Allemagne dépendante des réserves de gaz naturel de la Russie. C’est une alliance avec le diable.

La Chine a saisi furtivement cette faiblesse, encerclant le monde avec sa domination de « la Ceinture et la Route » des principaux ports, communications et minéraux sur lesquels le monde compte.

Dans un échec retentissant de la réflexion stratégique, l’Allemagne a cédé l’un de ses ports maritimes les plus vitaux sur le Rhin, ce qui équivaut à une capitulation militaire et économique. Rien n’encourage un tyran comme l’apaisement.

Comme l’a prévenu Donald Trump, l’Amérique n’offrira pas toujours à l’Europe un chèque en blanc en matière de défense. Pourtant, le refus des États membres de l’Otan de dépenser leur part d’argent pour leur propre défense est une invitation à l’agression militaire.

Nous restons les bras croisés alors que la Chine poursuit son expansion incessante, menaçant nos alliés en Nouvelle-Zélande et en Australie avec des ports et des installations militaires de plusieurs milliards de livres.

ÉCHEC À COUPER LE SOUFFLE DE LA PENSÉE STRATÉGIQUE

L’intimidation de Taïwan, la conversion des îles du Pacifique en porte-avions et l’invasion incessante de la technologie mondiale ont donné à la Chine un avantage irréversible dans la politique de puissance internationale.

Trump était un commandant en chef chaotique, mais son imprévisibilité a gardé Pékin, Moscou et la Corée du Nord sur leurs gardes. Biden, en comparaison, est un fantôme.

Son oubli – compréhensible pour un homme de son âge – et sa tendance à tomber dans les escaliers d’Air Force One ont été remarqués par ses ennemis.

Il n’y a pas de répartie rapide, juste de la perplexité – comme hier, lorsque le dossier de presse a commencé à se battre devant les deux leaders.

Comme Ronald Reagan dans ses dernières années, M. Biden est incapable de penser debout. Mais Reagan, qui était beaucoup plus intelligent que Biden, a été abattu et a failli mourir avant que ses pouvoirs mentaux ne diminuent.

Trump était un commandant en chef chaotique, mais son imprévisibilité a gardé Pékin, Moscou et la Corée du Nord sur leurs gardes, dit Trevor

À peine six mois après qu’il soit devenu le 46e président des États-Unis, les gens se penchent déjà sur son successeur potentiel, la très ambitieuse Kamala Harris. Et ils ont trouvé qu’elle voulait.

Le vice-président enclin à la gaffe a pataugé depuis qu’il s’est vu confier la responsabilité de garder la frontière américaine avec le Mexique.

Pour l’axe sino-russe de plus en plus affirmé, l’Occident ressemble à une prune mûre prête à tomber sur ses genoux.