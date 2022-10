L’explosion d’une usine d’armement en Bulgarie fait 1 mort et 2 disparus

Les responsables de la santé ont confirmé la mort de l’homme et ont déclaré qu’une femme avait été transportée à l’hôpital avec une grave lésion cérébrale.

SOFIA, Bulgarie – Une explosion dans une usine d’armement dans le sud de la Bulgarie a tué un homme de 55 ans et laissé deux femmes portées disparues mardi.

L’explosion qui a détruit la majeure partie du bâtiment semble avoir été déclenchée dans une unité de production de feux d’artifice. Arsenal est le plus grand producteur d’armes en Bulgarie, et l’essentiel de sa production concerne les petites armes à feu et les petits systèmes d’artillerie.