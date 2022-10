L’explosion d’une station-service en Irlande fait au moins 7 morts, plus de blessés et de disparus : “Situation très traumatisante”

L’explosion d’une station-service dans un petit village du nord-ouest de l’Irlande samedi a fait au moins sept morts et d’autres blessés, a annoncé la police locale.

Les autorités ont confirmé que quatre autres personnes sont mortes dans la nuit à la suite d’une explosion qui a détruit la station-service Applegreen à Creeslough, dans le comté de Donegal, s’ajoutant aux trois premiers morts de l’explosion.

Au moins huit personnes ont été blessées et sont soignées dans les hôpitaux de la région, a indiqué la police. Un nombre inconnu de personnes sont toujours portées disparues.

L’explosion a également endommagé des bâtiments voisins.

La police continue de mener des opérations de “recherche et récupération” dans les environs pour localiser les personnes toujours portées disparues.

“La recherche et la récupération de nouveaux décès se poursuivent”, a déclaré An Garda Siochana, la police nationale irlandaise, dans un communiqué.

“Gardaí et les services d’urgence restent sur les lieux d’un incident grave en cours à Creeslough, dans le comté de Donegal”, a ajouté le service de police dans un communiqué séparé. “Les déviations de trafic restent en place ce matin. Les usagers de la route qui ont l’intention de se rendre dans la région de Creeslough sont priés d’envisager des itinéraires alternatifs, jusqu’à ce qu’ils soient informés du contraire.”

Le Premier ministre irlandais Micheál Martin a décrit l’explosion et la perte de vies qui en a résulté comme une “situation très traumatisante” et l’un des “jours les plus sombres pour le Donegal et l’ensemble du pays”.

“Les habitants de cette île seront engourdis par le même sentiment de choc et de dévastation totale que les habitants de Creeslough face à cette tragique perte de vie”, a-t-il déclaré.

“Mes pensées et mes prières vont ce soir à toute la communauté de Creeslough suite à l’explosion dévastatrice d’aujourd’hui”, a également déclaré Martin.

Le ministre de l’Agriculture, Charlie McConalogue, qui représente Donegal au parlement irlandais, a déclaré que les gens étaient “choqués et engourdis” par l’incident.

“Les gens se sont rassemblés et tout le monde s’inquiète pour les familles de ceux qui ont perdu des êtres chers et comment ils peuvent les soutenir dans les jours à venir”, a-t-il déclaré à la chaîne de télévision irlandaise RTE.

La cause de l’explosion reste sous enquête.

