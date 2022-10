L’explosion d’une station-service en Irlande fait 10 morts

CNN

Dix personnes, dont deux adolescents et un jeune enfant, ont été tuées dans l’explosion de vendredi dans une station-service du nord-ouest de l’Irlande, ont indiqué les autorités locales.

La police irlandaise a déclaré que parmi les 10 morts dans l’explosion de Donegal, il y avait quatre hommes, trois femmes, un adolescent, une adolescente et une autre fille plus jeune. La police a déclaré plus tôt que huit personnes avaient été blessées.

L’explosion s’est produite peu après 15 heures, heure locale, vendredi dans le comté de Donegal, à la station-service Applegreen, à la périphérie du village de Creeslough.

La police a déclaré qu’elle pensait qu’il s’agissait d’un “accident tragique” et du plus grand nombre de victimes civiles enregistrées depuis des décennies dans la région.

Le surintendant David Kelly a déclaré: «C’est une tragédie pour notre communauté. Il y a des familles dévastées.

« Je veux offrir, en mon nom et au nom de mes collègues qui ont assisté à la scène, nos très sincères condoléances.

S’adressant samedi matin à la chaîne de télévision nationale RTE, le Premier ministre irlandais, connu sous le nom de Taoiseach, Micheál Martin a exprimé ses condoléances.

Martin a déclaré: «C’est absolument dévastateur et assez choquant par l’énormité de cette tragédie, son ampleur. Une explosion déchirant la normalité d’une communauté, avec des gens qui vont au magasin, le va-et-vient normal de la vie.

“La communauté est ce qui définit notre peuple et nous assistons à une terrible tragédie dans une merveilleuse communauté”, a-t-il déclaré.