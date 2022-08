L’explosion d’une mosquée à Kaboul fait des dizaines de morts, l’État islamique soupçonné

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

La fête, l’incertitude et la peur s’emparent de Kaboul un an après

Zabihullah Mujahid, vice-ministre de l’information par intérim et porte-parole clé des talibans afghans, a condamné l’explosion d’une bombe dans la mosquée et ajouté dans un tweeter Mercredi soir que “les tueurs et les auteurs de l’explosion seront bientôt arrêtés et punis”.