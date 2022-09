L’explosion d’une mosquée à Kaboul en Afghanistan fait 7 morts et 41 blessés (talibans)

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Une voiture piégée a explosé vendredi alors que des fidèles quittaient une mosquée de Kaboul, tuant au moins sept personnes et en blessant 41, dont plusieurs enfants, a déclaré un responsable taliban.

Personne n’a immédiatement revendiqué la responsabilité de l’attentat à la bombe, le dernier d’une série d’attentats depuis que les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan il y a un peu plus d’un an.

Une colonne de fumée noire s’est élevée dans le ciel et des coups de feu ont retenti plusieurs minutes après l’explosion près de la mosquée, située dans un quartier diplomatique très en vue de la capitale afghane.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur nommé par les talibans, Abdul Nafi Takor, a déclaré que le véhicule chargé d’explosifs était garé au bord de la route près de la mosquée et a explosé alors que les fidèles sortaient après la prière du vendredi. Il a ajouté qu’une enquête était en cours, avec la police sur place.

UN RESPONSABLE TALIBAN CONFIRME AU MOINS 3 MORTS DANS L’EXPLOSION DANS LA CAPITALE AFGHANE

“De nombreuses personnes ont été martyrisées ou blessées”, a déclaré Mohammad Basir, un témoin oculaire. “Je ne sais pas s’il y avait des explosifs placés sur le bord de la route ou s’il s’agissait d’une voiture piégée, mais il y a eu une explosion, et tout le monde était dans une situation difficile.”

Un autre témoin oculaire, Allah Noor, a déclaré que l’explosion était très forte.

“Je suis sorti et j’avais traversé la rue quand une explosion s’est produite”, a-t-il déclaré. “Juste après l’explosion, les gens ont nerveusement commencé à évacuer les blessés vers l’hôpital.”

L’hôpital italien des urgences, l’une des cliniques de Kaboul qui a soigné les victimes, a déclaré avoir reçu 14 blessés sur le site, dont quatre morts à leur arrivée.

Khalid Zadran, un porte-parole du chef de la police de Kaboul, a déclaré que des fidèles avaient été intentionnellement ciblés alors qu’ils quittaient la mosquée Wazir Akbar Khan.

“Cibler les mosquées et les fidèles est un crime impardonnable, la nation devrait coopérer avec le régime pour éliminer les criminels”, a déclaré le porte-parole du gouvernement taliban, Zabihullah Mujahid.

Le groupe État islamique – un des principaux rivaux des talibans depuis leur prise de contrôle en Afghanistan il y a un peu plus d’un an – a déjà pris pour cible des mosquées et des fidèles, et en particulier des membres de la minorité chiite afghane lors d’attaques.

LES FORCES SOUTENUES PAR LES ÉTATS-UNIS EN SYRIE DÉMONTENT UN ATTENTAT SUICIDE « MASSIF » DANS UN CAMP DE RÉFUGIÉS

La mission des Nations Unies à Kaboul a tweeté que l’attentat à la bombe était un autre “rappel amer de l’insécurité et des activités terroristes en cours en Afghanistan”.

“Nos pensées vont aux familles des personnes tuées, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés”, a ajouté la mission, connue sous le nom de MANUA.