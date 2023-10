L’explosion d’une maison du comté de DeKalb envoie une personne à l’hôpital avec des blessures ne mettant pas sa vie en danger – Shaw Local

EARLVILLE — Une maison a brûlé au sol et une personne a été hospitalisée après l’explosion d’une maison dans le sud du comté de DeKalb mardi après-midi, selon le bureau du shérif du comté de DeKalb.

Le commissaire des incendies de l’État et plusieurs services d’incendie sont restés sur les lieux au coucher du soleil mardi soir, cherchant à déterminer la cause de l’explosion et de l’incendie de la structure. Aucune raison n’avait été donnée mardi soir.

Le shérif du comté de DeKalb, Andy Sullivan, a déclaré que son bureau avait commencé à recevoir des appels concernant une explosion de maison mardi à 13 h 39. Une maison unifamiliale située sur Goble Road, à Earlville, a été rasée.

Plusieurs services d’incendie de la région ont mis de l’eau sur les restes fumants d’une maison le mardi 17 octobre 2023, après une explosion dans la résidence de Goble Road à Earlville. (Marc Busch)

« Nous ne savons pas quelle est la cause de l’explosion, mais ce qu’on m’a dit, c’est que la maison était entièrement ravagée par les flammes et qu’il s’agissait probablement d’une perte totale », a déclaré Sullivan.

Dave Bend, 72 ans, cultivait un champ près de l’intersection des chemins Goble et Bend lorsque l’incident s’est produit. Il a déclaré qu’un tracteur avait étouffé le bruit de l’explosion, mais que sa belle-fille l’avait entendu depuis leur maison à moins d’un mile de la scène.

« Elle pensait que c’était comme si la climatisation était tombée par la fenêtre, et à ce moment-là, elle ne savait toujours pas non plus ce qui se passait », a déclaré Bend. « Je n’ai pas réalisé ce qui se passait jusqu’à ce que je puisse voir la fumée noire quand j’étais sur le terrain – et c’était vraiment noir pendant environ 30 minutes – et j’ai pensé, ‘mec, on aurait dit que c’était ici par ici.’ ma maison.’ Mais ensuite, je suis arrivé là où j’ai pu voir que ce n’était pas chez moi et j’ai pensé : « eh bien, on dirait que c’est chez les voisins. »

Les autorités ont déclaré que la maison unifamiliale était une perte totale, mais que les autres structures de la propriété – quatre silos et un hangar – étaient intactes, sans dommages importants.

Plusieurs agences sont sur les lieux d’une explosion de maison qui a eu lieu vers 13 h 30 le mardi 17 octobre 2023, dans le pâté de maisons 5 800 de Goble Road, dans le comté rural de DeKalb, entre Paw Paw et Shabbona. (Charles Van Horn)

Le shérif adjoint en chef du comté de DeKalb, Jim Burgh, a déclaré que l’explosion avait projeté des débris dans la cime des arbres, au sommet d’un hangar et que certains morceaux de la maison avaient atterri à environ 50 mètres sur Goble Road.

« Il y en a qui ont pris la route ici. Et puis vous pouvez voir sur ce hangar, il y a des débris là-haut, donc je suppose que cela fait probablement au moins 150 pieds environ », a déclaré Burgh. « Je n’ai pas vu jusqu’où [the debris was strewn] mais il semble que la plus grande puissance était vers l’ouest – c’était la façade de la maison.

Bend, né à moins d’un mile de là sur Bend Road, a déclaré qu’il était un parent éloigné du propriétaire de la maison où l’explosion s’est produite.

« Oui, il a un lien de parenté lointain. Et bien, quand j’ai vu la fumée, j’étais inquiet pour notre ferme ici, et puis en quelques minutes, j’ai pu voir qu’elle n’était pas chez nous et je savais que c’était dans cette zone – ce n’était pas trop loin. « , a déclaré Bend.

Le bureau du shérif, la police de la conservation de l’Illinois et plusieurs services d’incendie – dont Waterman, Compton, Mendota, Shabbona, Rochelle et Earlville – ont répondu à l’urgence. Les premiers intervenants étaient toujours sur place, s’occupant des braises, mardi à 18 h 45. Burgh a déclaré qu’une telle quantité d’eau avait été transportée par camion depuis PawPaw pour lutter contre l’incendie qu’il ne savait pas combien de camions de pompiers avaient répondu à l’appel.

Sullivan a déclaré qu’une personne avait été transportée à l’hôpital pour des blessures ne mettant pas sa vie en danger, mais cette personne n’a pas encore été identifiée. Bend a déclaré qu’il espérait que personne n’avait été gravement blessé.

« D’après ce que j’ai entendu, il y en avait deux à la maison ou dans la maison, et l’un d’eux a été emmené à l’hôpital, je crois », a déclaré Bend. « Je ne sais pas, mais j’espère qu’elle ira bien. »

Burgh a déclaré qu’une seule personne se trouvait à l’intérieur de la structure lorsque le bureau du shérif a reçu pour la première fois des appels concernant une explosion dans la zone. La personne qui a été transportée à l’hôpital avec des blessures non précisées et ne mettant pas sa vie en danger – mais il pense qu’il y aura un vaste système de soutien prêt à aider la famille.

« Ils sont de bonne humeur pour ce qu’ils traversent. Ils forment une grande famille dans cette région », a déclaré Burgh, « ils bénéficient donc de beaucoup de soutien. »