L’explosion d’une maison dans le New Jersey hospitalise 5 personnes, selon la police

WEST MILFORD, NJ (AP) — Cinq personnes ont été transportées vers des hôpitaux après une explosion dans une maison du New Jersey vendredi soir, a annoncé la police.

La maison de West Milford a été lourdement endommagée par l’explosion vers 21 heures, a indiqué le département de police de West Milford dans un communiqué.

Une sixième personne présente sur les lieux a refusé de recevoir des soins médicaux supplémentaires, a indiqué la police.

Le chef adjoint des pompiers de West Milford, Rich Poplaski, a déclaré que la structure s’était effondrée à la suite d’une « cause inconnue », a rapporté northjersey.com.

West Milford est situé à environ 53 kilomètres au nord de Morristown, dans le New Jersey, et à 77 kilomètres au nord-ouest de la ville de New York.

La police a déclaré que les victimes avaient été transportées par hélicoptère, dont deux au centre médical de Morristown, une au centre médical de l’université St. Joseph à Paterson, dans le New Jersey, une au centre médical Cooperman Barnabas à Livingston, dans le New Jersey, et une au centre médical de l’université de Hackensack à Hackensack, New Jersey.

L’explosion fait l’objet d’une enquête menée par les détectives de West Milford et les bureaux des pompiers de la ville et de l’État, a indiqué la police.

The Associated Press