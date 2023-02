L’explosion d’une fuite de gaz dans la banlieue d’Ottawa blesse gravement deux personnes

OTTAWA, Ontario — Une explosion de gaz matinale dans une banlieue d’Ottawa lundi a blessé 12 personnes, dont deux enfants. Deux hommes ont été grièvement blessés et ont dû être extraits des décombres, selon des responsables.

L’explosion a détruit quatre maisons encore en construction et endommagé les maisons environnantes.

Les deux enfants faisaient partie des six personnes transportées à l’hôpital immédiatement après l’explosion, ont indiqué les Services paramédicaux d’Ottawa. Deux hommes ont été grièvement blessés, mais tous à l’hôpital étaient dans un état stable, ont indiqué les ambulanciers. Six blessés ont été soignés et relâchés sur place.