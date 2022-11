L’explosion d’une bombe à essence de Douvres sur le centre d’immigration était une attaque «terroriste» après qu’un homme a lancé trois explosifs

L’attentat à la bombe contre un centre de traitement des demandes d’immigration à Douvres a été déclaré terroriste par la police.

Les officiers travaillant sur l’horreur ont trouvé des preuves que l’attaque dans le Kent dimanche dernier était motivée par une idéologie d’extrême droite.

On pense qu’Andrew Leak s’est suicidé après avoir lancé deux ou trois engins incendiaires “grossiers” sur le site de Western Jet Foil Crédit : Facebook

Le Counter Terrorism Policing South East (CTPSE) a déclaré samedi que l’attaque aurait été “motivée par une idéologie terroriste”. Crédit : PA

On pense qu’Andrew Leak s’est suicidé dans une station-service après avoir lancé deux ou trois engins incendiaires “bruts” sur le site de Western Jet Foil.

La police antiterroriste du Sud-Est a déclaré samedi que les preuves provenant d’appareils de médias numériques découverts au cours de l’enquête suggèrent que l’attaque était “motivée par une idéologie terroriste”.

La police a ajouté qu’il y avait “une motivation d’extrême droite” derrière l’attentat incendiaire de Leak contre le centre de migrants.

Tim Jacques, coordinateur national principal de la police antiterroriste, a déclaré: “Il s’agissait clairement d’un incident très inquiétant et bien que personne n’ait été gravement blessé, deux personnes ont été légèrement blessées.

“De plus en plus dans les affaires de lutte contre le terrorisme, dans toutes les idéologies, nous voyons des individus qui ont des problèmes de santé mentale et un état d’esprit haineux.

“Évaluer quand cela franchit le seuil du terrorisme est un processus complexe et doit être soigneusement examiné au cas par cas.

“Ces décisions doivent être déterminées par les faits, dans la mesure où ils peuvent être établis à un moment donné.

“Après avoir examiné les preuves recueillies jusqu’à présent dans cette affaire, bien qu’il existe de fortes indications que la santé mentale était probablement un facteur, je suis convaincu que les actions du suspect étaient principalement motivées par une idéologie extrémiste.

“Cela atteint le seuil d’un incident terroriste.”

La police a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve suggérant que Leak, 66 ans, travaillait avec quelqu’un d’autre ou qu’il existait une menace plus large pour le public.

Les messages Facebook sur un compte désormais supprimé sous le nom d’un Andy Leak de High Wycombe, Buckinghamshire, contiennent des sentiments anti-musulmans.

D’autres messages se plaignent des personnes qui demandent des prestations si elles ne parlent pas anglais.

L’un d’eux, partagé le 9 août, disait : “La prochaine fois que l’agence pour l’emploi sanctionnera votre argent pour ne pas chercher assez de travail…

“Interrogez-les sur les milliers de personnes qui reçoivent des allocations ne parlent pas anglais et ne savent pas écrire en anglais, comment cherchent-elles du travail ?

“Les allocations de chômage indiquent clairement que vous ne pouvez pas demander d’allocations si vous ne cherchez pas de travail, toutes ces personnes devraient être exclues des allocations.

“Vous ne pouvez clairement pas chercher du travail si vous ne pouvez pas lire ou parler anglais, ils enfreignent la loi, il est temps de se lever.”

Un autre post, le 24 juillet, disait : “Tous les musulmans sont coupables de toilettage, ils n’ont jamais parlé parce que ce n’était pas leurs filles, f****** les animaux se réveillent.

“Ils ne violent que des non-musulmans, c’est un crime de haine religieuse, tu es stupide.”

Deux membres du personnel du centre ont été légèrement blessés après que la police a été appelée à 11 h 22 dimanche matin.

À la suite de l’incident, 700 personnes ont été transférées au centre de traitement des demandeurs d’asile de Manston près de Ramsgate pour des raisons de sécurité.

La police a déclaré que l’enquête était en cours, y compris des travaux en cours pour le compte du coroner de Sa Majesté.