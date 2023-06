L’explosion d’une aciérie chinoise fait 4 morts et 5 blessés

Une explosion dans une aciérie du nord-est de la Chine a fait quatre morts et cinq blessés à l’hôpital, a annoncé vendredi le gouvernement de la ville.

Un haut fourneau a explosé jeudi matin à Yingkou Iron and Steel Co., Ltd. à Yingkou, à l’est de Pékin dans la province du Liaoning, a indiqué le Bureau de gestion des urgences de la ville dans un communiqué.

La cause faisait l’objet d’une enquête, mais les experts pensent qu’un dysfonctionnement de l’équipement était à blâmer, selon l’annonce.

Les appels téléphoniques au gouvernement de Yingkou vendredi sont restés sans réponse.

La catastrophe s’est produite moins de 12 heures après une explosion mercredi soir imputée au gaz de cuisine tué 31 personnes dans un restaurant barbecue à Yinchuan, une ville du nord-ouest de la Chine.