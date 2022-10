L’explosion d’un pont en Crimée marque un tournant pour la Russie – alors que l’Ukraine “fait signe deux doigts” à Poutine | Nouvelles du monde

Il est difficile d’exagérer l’importance de ce moment.

Au fur et à mesure des symboles, frapper le pont de Kertch qui relie la Russie continentale à la Crimée illégalement annexée équivaut à effleurer Vladimir Poutine et ses prétentions territoriales. Le lendemain de ses 70 ans aussi, dont la mémosphère ukrainienne se délecte.

C’est autant un coup de prestige que de perdre le Navire de guerre Moskva en mars – bien que le fait que ces images mémorables du pont en flammes se répercutent déjà dans les médias russes ramènera cette attaque au public d’une manière que la perte du Moskva ne l’a pas fait.

L’actualité ukrainienne en direct : Trois morts dans l’explosion d’un pont

C’est aussi un tournant car, du point de vue russe, cela exige une réponse. C’est, après tout, la Crimée. C’est là que les Russes passaient leurs vacances à l’époque soviétique et où, depuis 2014, ils passent leurs vacances maintenant. Il occupe une place particulière dans le cœur de nombreux Russes, c’est pourquoi l’annexion était si populaire.

Margarita Simonyan, chef de la RT publique dont la seule occupation ces jours-ci semble être de proposer sur le circuit des talk-shows, n’a dit qu’un mot sur sa chaîne de télégrammes ce matin : “Et ?”

Vladimir Poutine a des décisions à prendre.

Ses troupes battent en retraite sur le champ de bataille. Ce sont d’abord les superbes victoires de l’Ukraine autour de Kharkiv, puis un dénouement autour de Kherson, aujourd’hui le pont de Kertch.

Ce coup signale l’intention de l’Ukraine de reprendre la Crimée proprement dite, une ambition encore lointaine pour l’instant, mais Volodomyr Zelenskyy a clairement indiqué qu’il avait l’intention de réaliser et qui commence à sembler au moins un peu moins farfelue.

Les appels de tout l’establishment patriotique russe se font de plus en plus forts.

“L’opération militaire spéciale est TERMINÉE. Il est temps de COMBATTRE”, a tweeté le législateur loyaliste Sergueï Mironov. « Il n’y a pas de retour en arrière !

Mais que fait Poutine au juste ? La mobilisation partielle n’a pas été bien accueillie en Russie et pourrait simplement prolonger plutôt que gagner le combat.

Une mobilisation totale et une déclaration de guerre seront encore et encore moins populaires, ne feront peut-être pas la différence en termes de renversement de situation – bien que l’appeler ainsi et imposer une sorte de loi martiale, au moins autour des régions frontalières, puisse donner le prétexte de faire face à ce que la Russie considère comme la « menace terroriste » ukrainienne.

Alors il se retrouve avec ses options les plus désagréables.

Comme l’a déclaré vendredi le président américain, avec ses troupes “significativement sous-performantes”, Vladimir Poutine pourrait recourir à des armes nucléaires, biologiques ou chimiques.

Il pourrait décider de viser Kyiv. Il pourrait prendre des mesures qui risqueraient vraiment une conflagration plus large.

Il est encouragé au niveau national, lui – ou du moins son ministre de la Défense – est critiqué au niveau national, et il a peu de moyens de sortir de cet horrible bourbier qu’il s’est creusé sur le territoire de son voisin immédiat.

Cela ne finira pas bien.