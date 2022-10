L’explosion d’un pont en Crimée endommage la voie d’approvisionnement ; 3 morts

KHARKIV, Ukraine –

Une explosion a provoqué samedi l’effondrement partiel d’un pont reliant la péninsule de Crimée à la Russie, endommageant une artère d’approvisionnement clé pour l’effort de guerre défaillant du Kremlin dans le sud de l’Ukraine. Trois personnes ont été tuées dans l’explosion, ont indiqué les autorités russes.

Le président du parlement régional de Crimée soutenu par le Kremlin a immédiatement accusé l’Ukraine, bien que Moscou n’ait pas blâmé. Les responsables ukrainiens ont menacé à plusieurs reprises de frapper le pont et certains ont salué l’attaque, mais Kyiv n’a pas revendiqué la responsabilité.

L’attentat à la bombe est survenu un jour après que le président russe Vladimir Poutine a eu 70 ans, lui infligeant un coup humiliant qui pourrait le conduire à monter la barre dans sa guerre contre l’Ukraine.

Le Comité national antiterroriste russe a déclaré qu’un camion piégé avait provoqué l’incendie de sept wagons transportant du carburant, entraînant un “effondrement partiel de deux sections du pont”. Un homme et une femme qui roulaient dans un véhicule sur le pont ont été tués par l’explosion et leurs corps ont été retrouvés, a déclaré la commission d’enquête russe. Il n’a pas fourni de détails sur la troisième victime.

Le pont de 19 kilomètres (12 miles) traversant le détroit de Kertch reliant la mer Noire et la mer d’Azov a ouvert ses portes en 2018 et est le plus long d’Europe. Le projet de 3,6 milliards de dollars est un symbole tangible des revendications de Moscou sur la Crimée et a fourni un lien essentiel avec la péninsule de Crimée, que la Russie a annexée à l’Ukraine en 2014.

La péninsule a une valeur symbolique pour la Russie et est essentielle pour soutenir ses opérations militaires dans le sud de l’Ukraine. Si le pont était rendu inutilisable, il serait beaucoup plus difficile de transporter des fournitures vers la Crimée. Alors que la Russie s’est emparée des zones au nord de la Crimée au début de l’invasion et y a construit un couloir terrestre le long de la mer d’Azov, l’Ukraine lance une contre-offensive pour les récupérer.

Le pont a des sections de train et d’automobile. Le Comité national antiterroriste russe a précisé que l’explosion et l’incendie ont entraîné l’effondrement des deux tronçons d’un des deux maillons du pont automobile, tandis qu’un autre maillon était intact.

Le ministère russe de l’Énergie a déclaré que la Crimée avait suffisamment de carburant pour 15 jours, ajoutant qu’il travaillait sur les moyens de reconstituer les stocks.

Les autorités ont suspendu la circulation des trains de voyageurs sur le pont jusqu’à nouvel ordre. Poutine a été informé de l’explosion et il a ordonné la création d’un panel gouvernemental pour faire face à l’urgence.

Le président du parlement régional de Crimée, soutenu par le Kremlin, a accusé l’Ukraine d’être responsable de l’explosion, mais a minimisé la gravité des dégâts et a déclaré que le pont serait rapidement réparé.

“Maintenant, ils ont de quoi être fiers : en 23 ans de gestion, ils n’ont rien réussi à construire en Crimée digne d’attention, mais ils ont réussi à endommager la surface du pont russe”, a déclaré Vladimir Konstantinov, président. du Conseil d’Etat de la République, a écrit sur Telegram.

Samedi, le chef parlementaire du parti du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy n’a pas affirmé que Kyiv était responsable, mais a semblé l’attribuer à la suite de la prise de contrôle de la Crimée par Moscou et des tentatives d’intégration de la péninsule au continent russe.

“La construction illégale russe commence à s’effondrer et à prendre feu. La raison est simple : si vous construisez quelque chose d’explosif, tôt ou tard, il explosera”, a écrit David Arakhamia, le chef du parti Serviteur du peuple, sur Telegram.

“Et ce n’est que le début. De toutes choses, la construction fiable n’est pas quelque chose pour laquelle la Russie est particulièrement célèbre”, a-t-il déclaré.

D’autres responsables ukrainiens étaient plus festifs tout en s’arrêtant avant de revendiquer la responsabilité.

Le service postal ukrainien a annoncé qu’il émettrait des timbres commémorant l’explosion, affirmant dans un communiqué que les images s’inspireraient d’affiches de films classiques pour souligner la “signification sacrée” du pont pour Moscou. Le service postal a précédemment publié une série de timbres commémorant le naufrage du Moskva, un croiseur phare russe, par une frappe ukrainienne fin mai.

Le secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense de l’Ukraine, Oleksiy Danilov, a posté une vidéo sur Twitter avec le pont de Kertch en feu sur le côté gauche et une vidéo avec Marilyn Monroe chantant son célèbre “Happy Birthday Mr. President” sur la droite.

Un conseiller de Zelenskyy, Mykhailo Podolyak, a tweeté : « La Crimée, le pont, le début. Tout ce qui est illégal doit être détruit, tout ce qui a été volé doit être restitué à l’Ukraine, tout ce qui est occupé par la Russie doit être expulsé : »

A Moscou, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que “la réaction du régime de Kyiv à la destruction des infrastructures civiles montre sa nature terroriste”.

En août, la Russie a subi une série d’explosions dans une base aérienne et un dépôt de munitions en Crimée, ce qui a souligné sa vulnérabilité.

Les autorités locales de Crimée ont fait des déclarations contradictoires sur ce que le pont endommagé signifierait pour les résidents et leur capacité à acheter des biens de consommation sur la péninsule, une destination soleil et mer populaire pour les touristes russes toute l’année qui abrite Sébastopol, une ville clé et une base navale.

Reflétant les tensions, Mikhail Razvozhayev, le chef de Sébastopol, a initialement annoncé une interdiction des ventes de carburant automobile en bidons et a déclaré que les ventes de produits d’épicerie seraient limitées à 3 kilogrammes par personne pour éviter une course paniquée aux approvisionnements, mais a ensuite changé de cap. juste une heure plus tard, en disant qu’il n’y aura pas de restrictions.

Dans le même temps, il a cherché à apaiser les habitants, insistant sur le fait qu’ils n’étaient pas coupés du continent.

“Il existe des corridors terrestres via les nouveaux territoires, et la traversée en ferry près du pont de Crimée a commencé à fonctionner”, a-t-il déclaré.

L’Association des agences de tourisme russes a estimé qu’environ 50 000 touristes étaient en vacances en Crimée au moment de l’explosion. Le chef de la principale agence russe du tourisme, Ilya Umansky, a déclaré à l’agence Interfax que les liaisons par ferry avaient été relancées samedi entre la péninsule et le continent, mais a admis que ceux qui chercheraient à entrer en Crimée dans les prochains jours devraient ressentir “un certain inconfort”.

L’explosion sur le pont s’est produite quelques heures après que des explosions ont secoué la ville de Kharkiv, dans l’est de l’Ukraine, tôt samedi, envoyant d’imposants panaches de fumée dans le ciel et déclenchant une série d’explosions secondaires.

Des responsables ukrainiens ont accusé la Russie d’avoir pilonné Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, avec des missiles sol-air et ont déclaré qu’au moins une personne avait été blessée. Les frappes ont ciblé les quartiers largement résidentiels de Saltivka et Osnovianskiy, a déclaré le gouverneur régional, Oleh Sinehubov, sur Telegram.

Sinehubov a déclaré que la Russie avait déployé des missiles S-300 lors de la frappe. Si cela est vrai, cela marquerait le dernier d’une série de cas où Moscou aurait réutilisé une arme conçue à l’origine pour la défense aérienne pour frapper des cibles au sol, peut-être en raison d’une pénurie de munitions plus appropriées.

Les autorités ukrainiennes de la région nord de Soumy, à l’ouest de Kharkiv et cible fréquente des bombardements et des attaques de missiles russes, ont également signalé samedi que cinq villes et villages avaient été touchés dans la nuit. Dmytro Zhyvytskyi, le gouverneur régional, a déclaré sur Telegram qu’un civil de 51 ans avait été tué.

Des roquettes russes ont également percuté trois villes faisant face à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande d’Europe. Le gouverneur régional, Valentyn Reznichenko, a déclaré que personne n’avait été blessé dans les frappes contre les villes de Marganets, Chervonohryhorivka et Myrove.

Le nombre de morts, entre-temps, des frappes de missiles précédentes sur des immeubles d’habitation à Zaporizhzhia est passé à 17, ont rapporté les services d’urgence ukrainiens.

Le service national d’urgence d’Ukraine a écrit sur Telegram que 21 personnes avaient été sauvées des décombres d’un immeuble de quatre étages et que les travaux de recherche et de sauvetage se poursuivaient.

Des missiles russes ont endommagé jeudi plus de 40 immeubles d’habitation dans la ville sous contrôle ukrainien, qui est pourtant la capitale officielle d’une région que Moscou s’est déplacée pour annexer illégalement la semaine dernière. Zaporizhzhia se trouve en face d’un large réservoir sur le fleuve Dniepr depuis la centrale nucléaire du même nom, l’une des plus grandes au monde.

Les frappes meurtrières sont survenues quelques heures après que le président ukrainien a annoncé que son armée avait repris trois autres villages dans une autre des quatre régions revendiquées par la Russie, le dernier renversement du champ de bataille de Moscou.



Adam Schreck a rapporté de Kyiv. Francisco Seco a contribué à ce reportage depuis Kharkiv