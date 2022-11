L’explosion d’un pont de Kherson coupe le dernier grand passage à niveau de la ville

KYIV, Ukraine – Le pont Antonivsky, le principal point de passage sur le fleuve Dnipro dans la ville de Kherson, a explosé avant l’aube vendredi après le retrait de la plupart des forces russes et juste avant l’entrée des forces ukrainiennes dans la ville.

Vidéos et photographies posté sur les réseaux sociaux a montré que le pont était fortement endommagé. On ne sait pas immédiatement ce qui a causé l’explosion. Rybar, un blog militaire russe pro-guerre non officiel mais influent, a rapporté que les forces russes en retraite l’avaient détruit à 5 heures du matin, publiant des images qui, selon lui, montraient la frappe qui l’avait fait tomber.

Un habitant de Kherson, qui a demandé à être identifié par son prénom Ivan pour des raisons de sécurité, a déclaré dans un SMS qu’il avait entendu une explosion extrêmement puissante juste avant l’aube. C’était différent de tout ce qu’il avait entendu pendant des mois de combats.

“C’était très brumeux le matin et nous ne pouvions pas voir grand-chose, mais les gens d’Antonivka disent que les toits des maisons ont été emportés par l’onde d’explosion”, a déclaré Ivan, faisant référence à la zone autour du pont.