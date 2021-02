Un camion-citerne a explosé samedi au point de passage d’Islam Qala dans la province de Herat, à l’ouest de l’Afghanistan, à la frontière iranienne, blessant au moins sept personnes et provoquant un incendie massif qui a consommé plus de 500 camions transportant du gaz naturel et du carburant, selon des responsables afghans et iraniens. les médias d’Etat.

La cause de l’explosion n’a pas été immédiatement claire. Wahid Qatali, gouverneur de la province d’Herat, a déclaré que les premiers intervenants afghans n’avaient pas les moyens d’éteindre le feu et avaient demandé le soutien de l’Iran sous la forme d’avions de lutte contre les incendies.

«Pour le moment, nous ne pouvons même pas parler des victimes», a déclaré Qatali à l’Associated Press.

L’intensité des flammes signifiait que les ambulances avaient du mal à atteindre les blessés ou à se rapprocher du site de l’explosion, a déclaré Mohammad Rafiq Shirzy, porte-parole de l’hôpital régional de la capitale provinciale de Herat, également appelé Herat.

Jusqu’à présent, sept personnes blessées par l’incendie ont été admises à l’hôpital, a-t-il déclaré.

L’agence de presse semi-officielle iranienne ISNA a cité des chauffeurs de camion disant que plus de 500 camions transportant du gaz naturel et du carburant ont été brûlés jusqu’à présent.

Deux explosions au passage de la frontière étaient suffisamment puissantes pour être repérées depuis l’espace par les satellites de la NASA. Une explosion a éclaté vers 13h10 heure afghane (08h40 GMT), la suivante environ une demi-heure plus tard à 13h42 heure locale (09h12 GMT).

L’incendie a continué de brûler après la tombée de la nuit et a forcé l’Afghanistan à couper son alimentation électrique depuis l’Iran, laissant Herat dans l’obscurité, a déclaré Wahidullah Tawhidi, porte-parole du ministère de l’alimentation électrique.

La route entre la ville de Herat et Islam Qala est un tronçon dangereux d’autoroute que les Afghans empruntent rarement la nuit par crainte d’attaques de gangs criminels. Les insurgés talibans voyagent également librement dans la région. Les services de sécurité afghans avaient mis en place des points de contrôle et aidaient les ambulances et les véhicules d’urgence à se rendre au poste frontière et en revenir.

Selon Mohsen Nejat, directeur général de la gestion des crises dans la province iranienne de Khorasan Razavi, l’agence de presse officielle iranienne IRNA a rapporté que suite à la demande du gouverneur de Herat, « les forces de sauvetage et les pompiers iraniens sont en cours pour éteindre le feu en Afghanistan ».

L’incendie s’est propagé aux installations douanières de Dogharoon du côté iranien et les premiers intervenants – y compris les pompiers, l’armée iranienne et les forces frontalières – ont aidé à éteindre l’incendie, selon la télévision d’État iranienne. Les camions transportant du gaz naturel et du carburant ont été invités à quitter les lieux.

Le poste frontière d’Islam Qala est à environ 120 kilomètres (75 miles) à l’ouest de la ville de Herat. C’est une voie de transit majeure entre l’Afghanistan et l’Iran.

Les États-Unis autorisent l’Afghanistan à importer du carburant et du pétrole d’Iran dans le cadre d’une concession spéciale qui exempte Kaboul des sanctions contre l’Iran. Des photos satellites prises samedi ont montré des dizaines de pétroliers stationnés au poste frontière avant l’explosion.