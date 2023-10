L’explosion d’un hôpital à Gaza ne semble pas avoir été causée par Israël, déclare Biden | Nouvelles du monde

Le président américain Joe Biden a déclaré que l’explosion qui a tué des centaines de personnes dans un hôpital de Gaza ne semblait pas avoir été causée par Israël mais « par l’autre équipe ».

« D’après ce que j’ai vu, il semble que cela ait été fait par l’autre équipe, pas par vous », a déclaré M. Biden au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d’une réunion à Tel Aviv.

« Mais il y a beaucoup de gens qui n’en sont pas sûrs, donc nous devons surmonter beaucoup de choses. »

« Le monde regarde. Israël a un ensemble de valeurs comme les Etats-Unis et d’autres démocraties, et ils regardent ce que nous allons faire », a-t-il ajouté.

Il s’est dit « triste et indigné » par cette grève qui a tué jusqu’à 500 personnes, déclenchant des protestations mondiales.

Le Hamas a qualifié cela de « crime de génocide » et en a imputé la responsabilité à Israël.

Israël a nié toute implication et a déclaré que l’explosion avait été provoquée par une roquette ratée lancée par le groupe du Jihad islamique palestinien (JIP).

Cependant, il a également rejeté la responsabilité de l’explosion.

Cela s’est produit juste avant l’arrivée de M. Biden en Israël mercredi pour une mission diplomatique désespérée visant à empêcher la guerre entre Israël et le Hamas de dégénérer en un conflit régional plus large.

Il a déclaré mercredi que Washington fournirait à Israël tout ce dont il a besoin pour se défendre contre la faction militante du Hamas.

M. Netanyahu a remercié son homologue américain pour son « soutien sans équivoque ».

Le dirigeant américain est arrivé à Tel Aviv pour montrer à Israël le soutien des États-Unis à sa guerre contre le Hamas.

Cependant, la seconde moitié de sa visite au Moyen-Orient – un sommet entre lui-même et les dirigeants palestiniens, jordaniens et égyptiens à Amman, qui aurait dû se concentrer sur l’acheminement de l’aide humanitaire à Gaza tout en travaillant à apaiser les tensions dans la région – a été annulée suite à la bombardement.

La boule de feu qui a englouti l’hôpital Al-Ahli al-Arabi a livré certaines des images les plus poignantes de la guerre en cours qui dure 12 jours.

Environ 350 blessés ont été transportés du site de l’explosion vers le principal hôpital de la ville de Gaza, al Shifa, déjà submergé par les blessés d’autres frappes, a déclaré son directeur, Mohammed Abu Selmia.

L’armée israélienne a publié ce qu’elle prétend être des preuves – notamment des images de drones et une conversation interceptée – qui, selon elle, prouvent qu’un groupe militant islamiste était responsable du bombardement et non d’une frappe aérienne israélienne.

Il n’a pas été possible de vérifier de manière indépendante l’enregistrement audio publié par l’armée israélienne de « communications entre terroristes parlant de ratés de tir de roquettes ».

Il s’agit jusqu’à présent de l’événement le plus meurtrier de la guerre entre Israël et le Hamas.

Après que M. Biden ait soutenu le point de vue israélien, d’autres dirigeants occidentaux ont également appelé à la prudence.

« Hier soir, trop de gens ont tiré des conclusions hâtives concernant la perte tragique de vies humaines à l’hôpital Al Ahli », a écrit le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

« Une erreur mettrait encore plus de vies en danger. Attendez les faits, rapportez-les de manière claire et précise.

« Il faut faire preuve de sang-froid », a-t-il ajouté.