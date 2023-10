L’explosion d’un hôpital à Gaza déclenche un jeu de reproches au Moyen-Orient et une montée des tensions

L’ampleur du conflit régional a ouvert la voie à une visite imprévisible et potentiellement dangereuse de Biden, qui devait atterrir en Israël mercredi soir (AEDT) pour rencontrer Netanyahu.

Biden, qui s’est dit « indigné et attristé » par l’explosion, a ordonné à ses agences de sécurité nationale de constituer un dossier de preuves sur la façon dont cela s’est produit et qui en était responsable.

Il rencontrera le cabinet de guerre israélien et cherchera à avoir une idée des plans et des objectifs d’Israël dans les jours et les semaines à venir, a déclaré le porte-parole du conseil de sécurité nationale du président, John Kirby, sur Air Force One pendant le vol vers Tel Aviv.

« Il posera des questions difficiles, il les posera en tant qu’ami, en tant que véritable ami d’Israël, mais il leur posera quelques questions », a déclaré Kirby.