L’explosion d’un hôpital à Gaza aurait fait des centaines de morts

Une attaque contre l’hôpital baptiste al-Ahli, un complexe médical géré par des chrétiens dans le centre de la ville de Gaza, a tué entre 200 et 300 personnes mardi, selon le ministère palestinien de la Santé.

Le porte-parole du ministère, Ashraf Al Qudra, a estimé qu’au moins 200 personnes avaient été blessées.

Les responsables de Gaza et d’Israël se sont mutuellement accusés du carnage.

Al Qudra a déclaré que les Forces de défense israéliennes (FDI) avaient ciblé l’hôpital pour le bombarder. Le Hamas a également blâmé Israël.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a nié cela, déclarant : « Ce sont des terroristes barbares de Gaza qui ont attaqué l’hôpital de Gaza, et non l’armée israélienne ».

Des photos de l’hôpital montraient des incendies ravageant les couloirs, des verres brisés et des morceaux de corps éparpillés sur les décombres. Vidéos publiées sur les histoires Instagram d’un ambulancier palestinien montrent des premiers intervenants arrivant à l’hôpital et sortant des corps ensanglantés.

L’air visiblement choqué dans une vidéo partagée avec NBC News, le Dr Ghassan Abu-Sittah a déclaré qu’il y avait eu trois attaques d’artillerie sur l’hôpital. « Une partie du toit a commencé à tomber », a-t-il déclaré alors qu’il soignait un patient souffrant d’une blessure à la jugulaire.

Si le bilan de 200 à 300 morts dans l’attentat à la bombe dans un hôpital est confirmé, il s’agirait de l’incident le plus meurtrier à Gaza depuis l’attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre.

Médecins sans frontières dit sur le X plate-forme qu’il a été « horrifié » par le bombardement.

«C’est un massacre. C’est absolument inacceptable », a déclaré l’organisation dans un communiqué.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré qu’elle « condamne fermement cette attaque ».

« L’hôpital était opérationnel et accueillait des patients, des soignants et des personnes déplacées internes. Les premiers rapports font état de centaines de morts et de blessés », a-t-il indiqué dans un communiqué.

L’OMS a également déclaré que les ordres israéliens d’évacuer la partie nord de la bande de Gaza la semaine dernière – l’équivalent de 1,1 million de personnes – « ont été impossibles à exécuter » pour al Ahli et d’autres hôpitaux.

Avant le bombardement de l’hôpital, le nombre de morts à Gaza était estimé à plus de 3 000 personnes, et plus de 12 500 seraient blessées.

Les ordres d’évacuation d’Israël sont intervenus alors qu’Israël semblait prêt à lancer une invasion terrestre à Gaza, apportant des dizaines d’équipements militaires à la frontière après que les terroristes du Hamas ont tué 1 400 personnes et en ont blessé 4 000 dans des kibboutzim, lors d’un festival musical et dans les rues du sud.

La situation des civils à Gaza est devenue de plus en plus désastreuse alors qu’Israël poursuit ses frappes aériennes et impose un blocus de l’eau, de la nourriture, du carburant, des fournitures médicales et de l’électricité. Ces ressources sont désormais rares et des centaines de milliers de personnes ont fui vers le sud.

Cet attentat à la bombe est le dernier coup porté à la communauté médicale de Gaza, qui est déjà au bord de l’effondrement. Les hôpitaux offrent refuge aux personnes qui tentent d’échapper aux bombardements de l’enclave assiégée depuis la semaine dernière.

Le Dr Ahmad Moghrabi, chef du service de chirurgie plastique à l’hôpital Nasser de Gaza, a comparé la situation médicale à Gaza à un « désastre » et a déclaré que la plupart de ses patients sont des femmes et des enfants.

« C’est comme un tremblement de terre, tout le monde est attaqué », a-t-il déclaré mardi dans un journal vidéo envoyé à NBC News, où on le voit sangloter à son bureau. «Même ma fille de 3 ans s’est blessée. Vraiment, c’est pitoyable, mon cœur. Vraiment, je te parle, j’ai envie de pleurer.

Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a déclaré « trois jours de deuil général » pour les victimes de l’attaque de l’hôpital, selon l’agence de presse palestinienne.