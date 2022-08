L’explosion d’un dépôt de munitions allemand de la Seconde Guerre mondiale s’enflamme près de Berlin

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un autre incendie de forêt se propage en Allemagne après que des explosifs dans un dépôt de munitions de la Seconde Guerre mondiale ont explosé jeudi.

Plus de 100 pompiers travaillent pour combattre l’incendie, mais les responsables affirment qu’il se propage toujours de manière incontrôlable. L’installation de munitions de la Seconde Guerre mondiale est située dans la forêt de Grunewald près de Berlin et est utilisée pour la détonation contrôlée et l’élimination des anciennes munitions.

“La situation est dangereuse”, a déclaré à la presse le porte-parole des pompiers de Berlin, Thomas Kirstein. “Le feu n’est pas maîtrisé, la forêt brûle de manière incontrôlable”.

Kirstein a estimé qu’une superficie de 1,5 hectare brûlait jeudi.

L’installation de Grunewald aurait abrité 25 tonnes métriques de munitions, de feux d’artifice et d’autres munitions de la Seconde Guerre mondiale avant jeudi. On ne sait pas si les détonations étaient intentionnelles ou accidentelles.

L’Allemagne est l’un des nombreux pays européens à lutter contre les incendies de forêt à l’intérieur de ses frontières. La Grèce a dû évacuer des centaines de personnes lors de sa lutte contre quatre incendies majeurs – trois sur son continent et un autre sur l’île de Lesbos.

Les incendies de forêt se propagent également aux États-Unis, la Californie et l’Utah étant les plus menacées.

Les pompiers sont répartis dans les États pour combattre des incendies qui s’étendent sur plus d’une douzaine de kilomètres carrés. Cette année a jusqu’à présent vu 35 000 incendies de forêt qui ont brûlé 4,7 millions d’acres aux États-Unis, selon le National Interagency Fire Center.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.