Une explosion dans un immeuble de bureaux à Baltimore, dans le Maryland, a blessé au moins 21 personnes, dont neuf grièvement – piégeant également une équipe de travail sur des échafaudages suspendus à la tour, déclenchant un effort de sauvetage périlleux.

L’explosion a secoué les bureaux de Baltimore Gas and Electric (BGE) mercredi matin, une tour de 21 étages située dans le centre-ville de la ville. Au moins neuf des 21 victimes amenées à l’hôpital pour traitement étaient dans un état critique, selon les pompiers de Baltimore.

BCFD sur une scène d’explosion avec un effondrement partiel du toit dans le bloc 100 de la rue W. Fayette Au moins 10 personnes ont été transportées vers les hôpitaux de la région; 9 dans un état critique et 1 dans un état grave. Zone de rassemblement des médias à W. Fayette St. et N. Charles St. pic.twitter.com/eq5kqUDFCB – Feu de Baltimore (@BaltimoreFire) 23 décembre 2020

23 blessés #Baltimore explosion d’un immeuble de grande hauteur pic.twitter.com/r5eddftMaD – Ruptly (@Ruptly) 23 décembre 2020

Le service d’incendie a également noté que l’explosion a causé un «Effondrement partiel du toit.» L’ampleur des dégâts a été vue dans des images capturées depuis les airs par une équipe de presse.

# Entérate | Al menos 21 personas resultaron heridas luego de una explosión en un edificio ubicado en el centro de #Baltimore.

Entérate de esta y otras noticias aquí 👉🏼 https://t.co/jRdYUK3VyA pic.twitter.com/g5nDZ456hg – Azteca Noticias (@AztecaNoticias) 23 décembre 2020

L’explosion a également laissé deux travailleurs bloqués sur des échafaudages suspendus de manière précaire sur le côté du gratte-ciel, provoquant un sauvetage audacieux par les pompiers. Les deux travailleurs étant toujours attachés au bâtiment par des câbles, l’un d’eux a été mis en sécurité par la fenêtre du 10e étage, tandis que les sauveteurs ont dû grimper sur l’échafaudage pour couper à travers la fenêtre du 11e étage pour récupérer le second. Les deux étaient en « État assez décent » après l’incident, selon le chef des pompiers de Baltimore, Niles Ford.

#REGARDER: Une explosion dans le bâtiment Baltimore Gas & Electric à Baltimore, Maryland, a fait au moins 21 blessés, selon les pompiers de Baltimore. Pour plus de vidéos comme celle-ci, visitez https://t.co/bHFSwmU7Nh pic.twitter.com/lF4cpNzF29 – CBS4 Miami (@CBSMiami) 23 décembre 2020

Possible explosion de gaz au centre-ville de Baltimore BG&E pic.twitter.com/kIiY7sqmC5 – MasterTMar (@MasterTMar) 23 décembre 2020

Alors que les pompiers ont déclaré que la cause de l’explosion était toujours sous enquête, la porte-parole des services publics, Stephanie Anne Weaver, a suggéré que des travaux sur l’immeuble de bureaux « Système de traitement de l’air et de chaudière » était probablement à l’origine de l’explosion, ajoutant que le bureau était en grande partie vide au moment de l’incident en raison des vacances et de la pandémie de Covid-19.

Le syndicat des pompiers de la ville a également noté qu’il y avait des preuves que l’explosion avait frappé le 16ème étage de l’immeuble, sans toutefois donner de détails.

💥EXPLOSION AVEC RESCUE💥

39 W Lexington St 21201#DowntownBaltimore @DowntownBalt@CouncilmanETC# BCFDR1 rapporte des preuves d’une explosion au 16e étage avec 2 travailleurs coincés dans un échafaudage. #BCFDSOC sur le chemin pour les sauver. #BCFDEMS traiter 2 personnes au sol avec des brûlures. pic.twitter.com/vs7rNGMKCM – Section locale 734 des pompiers de Baltimore IAFF (@ BCFDL734) 23 décembre 2020

Le maire de Baltimore, Brandon Scott, s’est adressé à l’explosion dans une déclaration mercredi après-midi, saluant le « une action rapide » des pompiers et des premiers intervenants. À l’époque, il a déclaré qu’aucun décès n’avait été signalé.

Ce matin, une explosion au bâtiment BGE a déclenché un incendie près du sommet du bâtiment, piégeant des personnes sur les échafaudages environnants. Grâce à @baltimorefire pour leur action rapide qui a sauvé 23 vies. pic.twitter.com/VuN4guCdkW – Brandon M. Scott (@MayorBMScott) 23 décembre 2020

