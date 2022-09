L’explosion du volcan Tonga était inhabituelle et pourrait même réchauffer la Terre – Kelowna Capital News

Lorsqu’un volcan sous-marin est entré en éruption aux Tonga en janvier, son explosion aqueuse était énorme et inhabituelle – et les scientifiques tentent toujours de comprendre ses impacts.

Le volcan, connu sous le nom de Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, a projeté des millions de tonnes de vapeur d’eau dans l’atmosphère, selon une étude publiée jeudi dans la revue Science.

Les chercheurs estiment que l’éruption a augmenté la quantité d’eau dans la stratosphère – la deuxième couche de l’atmosphère, au-dessus de la plage où les humains vivent et respirent – d’environ 5%.

Maintenant, les scientifiques essaient de comprendre comment toute cette eau pourrait affecter l’atmosphère et si elle pourrait réchauffer la surface de la Terre au cours des prochaines années.

“C’était un événement unique dans une vie”, a déclaré l’auteur principal Holger Voemel, scientifique au National Center for Atmospheric Research du Colorado.

Les grandes éruptions refroidissent généralement la planète. La plupart des volcans émettent de grandes quantités de soufre, ce qui bloque les rayons du soleil, a expliqué Matthew Toohey, chercheur sur le climat à l’Université de la Saskatchewan qui n’a pas participé à l’étude.

L’explosion de Tonga était beaucoup plus soggier : L’éruption a commencé sous l’océan, elle a donc projeté un panache avec beaucoup plus d’eau que d’habitude. Et puisque la vapeur d’eau agit comme un gaz à effet de serre piégeant la chaleur, l’éruption augmentera probablement les températures au lieu de les abaisser, a déclaré Toohey.

On ne sait pas à quel point le réchauffement pourrait être en magasin.

Karen Rosenlof, climatologue à la National Oceanic and Atmospheric Administration qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré qu’elle s’attend à ce que les effets soient minimes et temporaires.

“Cette augmentation pourrait réchauffer légèrement la surface pendant une courte période”, a déclaré Rosenlof dans un e-mail.

La vapeur d’eau restera dans la haute atmosphère pendant quelques années avant de pénétrer dans la basse atmosphère, a déclaré Toohey. En attendant, l’eau supplémentaire pourrait également accélérer la perte d’ozone dans l’atmosphère, a ajouté Rosenlof.

Mais il est difficile pour les scientifiques de le dire avec certitude, car ils n’ont jamais vu une éruption comme celle-ci.

La stratosphère s’étend d’environ 7,5 miles à 31 miles (12 km à 50 km) au-dessus de la Terre et est généralement très sèche, a expliqué Voemel.

L’équipe de Voemel a estimé le panache du volcan à l’aide d’un réseau d’instruments suspendus à des ballons météorologiques. Habituellement, ces outils ne peuvent même pas mesurer les niveaux d’eau dans la stratosphère car les quantités sont si faibles, a déclaré Voemel.

Un autre groupe de recherche a surveillé l’explosion à l’aide d’un instrument sur un satellite de la NASA. Dans leur étude, publiée plus tôt cet été, ils ont estimé que l’éruption était encore plus importante, ajoutant environ 150 millions de tonnes métriques de vapeur d’eau à la stratosphère, soit trois fois plus que l’étude de Voemel.

Voemel a reconnu que l’imagerie par satellite aurait pu observer des parties du panache que les instruments du ballon ne pouvaient pas capturer, ce qui rendait son estimation plus élevée.

Quoi qu’il en soit, a-t-il dit, l’explosion des Tonga ne ressemblait à rien de ce qui a été vu dans l’histoire récente, et l’étude de ses conséquences pourrait apporter de nouvelles informations sur notre atmosphère.

—Maddie Burakoff, Associated Press

EnvironnementScienceVolcan