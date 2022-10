L’explosion du pont de Crimée est un coup dévastateur pour le moral de Poutine et de la Russie

Une explosion majeure a détruit des parties du seul pont reliant la Russie et la Crimée, coupant temporairement une voie d’approvisionnement critique pour les forces du président russe Vladimir Poutine et représentant une nouvelle escalade potentielle de la guerre en Ukraine. Bien que le pont ait rouvert depuis, c’est toujours un coup dur pour le moral des Russes alors que le vent de la guerre continue de se retourner contre eux.

Un camion roulant vers la Crimée a explosé sur le pont de Kertch samedi matin, enflammant des camions-citernes au passage d’un train de marchandises et tuant trois personnes, selon les autorités russes. La vidéo montre que des parties du pont s’étaient effondrées et brûlaient intensément.

Images rapportées du moment de l’explosion. Beaucoup de spéculations circulent sur la cause – d’une escouade de sapeurs ukrainiens ou d’un missile, ou d’un camion piégé. Quoi qu’il en soit, un coup dur pour la Russie – psychologiquement et logistiquement. pic.twitter.com/mzwBCP0ygH – Nolan Peterson (@nolanwpeterson) 8 octobre 2022

Les responsables ukrainiens n’ont pas revendiqué la responsabilité de l’explosion, mais l’ont publiquement célébrée. « Brûlure malade », tweeté le gouvernement ukrainien. Le ministère de la défense du pays par rapport l’attentat au naufrage du croiseur lance-missiles russe Moskva en avril : « Deux symboles notoires de la puissance russe en Crimée ukrainienne se sont effondrés. Quelle est la prochaine ligne ? »

Samedi, Sergei Askynov, le chef de la Crimée installé par la Russie, a annoncé sur les réseaux sociaux que son administration lancerait une enquête sur la cause de l’attaque et a relevé le niveau de menace terroriste dans la région à “jaune”, signifiant qu’il était haute.

Mykhailo Podolyak, un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, a semblé suggérer que des acteurs russes étaient derrière l’attaque, notant que le camion avec les explosifs avait viennent du côté russe du pont. L’Ukraine, cependant, a précédemment nié toute implication dans d’autres opérations de sabotage russes, y compris l’assassinat de la fille d’un éminent nationaliste russe, que les agences de renseignement américaines ont déclaré plus tard qu’ils croyaient avoir été autorisé par le gouvernement ukrainien.

L’effondrement du pont est une perte stratégique limitée pour les forces russes qui ont pris le contrôle de la majeure partie de la région de Kherson, dans le sud de l’Ukraine. Le trafic routier a restauré depuis dans une voie en bon état, et le trafic ferroviaire devrait également reprendre samedi soir. Il existe également des itinéraires de bateau alternatifs à travers le détroit de Kertch via la ville ukrainienne de Melitopol, qui est occupée par la Russie depuis les premiers jours de la guerre.

Mais c’est une perte symbolique majeure. Le pont a été inauguré par Poutine il y a seulement quatre ans, présenté comme impossible d’attaquer basé sur 20 défenses différentes le protégeant, et a servi de monument physique à l’annexion illégale de la péninsule de Crimée par la Russie en 2014. « C’est une opération d’influence massive pour l’Ukraine. Même s’ils ne l’ont pas fait, c’est une démonstration aux Russes et au reste du monde que l’armée russe ne peut protéger aucune des provinces qu’elle a récemment annexées », a déclaré Mick Ryan, un général de division à la retraite de l’armée australienne et centre d’études stratégiques. et chercheur en études internationales, tweeté.

Cela peut également rendre plus difficile pour un Poutine affaibli et désespéré de continuer à assurer à son peuple que la guerre suit son cours.

L’explosion du pont pourrait aggraver la guerre

L’explosion du pont survient à un moment délicat où Poutine panse ses blessures suite à une série de pertes militaires.

Début septembre, l’Ukraine a lancé une contre-offensive réussie au cours de laquelle elle a récupéré de vastes étendues de territoire dans la région nord-est de Kharkiv et dans certaines parties de la région sud de Kherson, forçant les soldats russes à fuir et à abandonner leur équipement militaire.

Bien que les élites russes n’aient pas osé critiquer directement Poutine pour ces pertes ou les objectifs de la guerre, elles ont publiquement exprimé leur frustration à l’égard de l’état-major militaire du pays. Un responsable, le chef de la commission de la défense de la chambre basse du parlement, a déclaré que l’armée devrait “cesser de mentir” dans ses briefings quotidiens sur la retraite russe. Plusieurs hauts commandants militaires ont depuis été démis de leurs fonctions.

De plus en plus acculé dans ses retranchements, Poutine a commencé à intensifier sa rhétorique. Fin septembre, la Russie a organisé des référendums dans quatre régions ukrainiennes partiellement occupées par les troupes russes – Donetsk, Louhansk, Zaporizhzhia et Kherson – sur l’adhésion officielle à la Russie. Les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont refusé de reconnaître ces votes fictifs, dans lesquels les bulletins de vote ont été déposés sous la menace d’une arme. Mais Poutine a menacé d’utiliser “toutes les forces et tous les moyens” pour défendre ces territoires.

Il a également annoncé récemment une mobilisation partielle de 300 000 soldats supplémentaires, bien que des centaines de milliers d’hommes russes aient fui le pays pour éviter d’être enrôlés, et les responsables militaires américains disent qu’ils n’ont pas encore observé le déploiement massif de ces forces.

À la suite de l’explosion du pont, les faucons de guerre russes ont exhorté Poutine à intensifier encore plus ses tactiques militaires en ciblant les infrastructures ukrainiennes sans se soucier de la perte de vies civiles, arguant qu’il doit exploiter la peur pour forcer les Ukrainiens à se soumettre.

Plus tôt cette semaine, le président Joe Biden a fait part de ses inquiétudes quant au fait que Poutine n’a pas de “bretelle de sortie” qui lui permettrait de mettre fin à la guerre tout en sauvant la face, avertissant que le monde est maintenant plus proche d’un “Armageddon” nucléaire qu’à tout moment depuis le missile cubain. Crise pendant la guerre froide. (Cependant, les dirigeants européens ont fait valoir que la seule option de Poutine devrait être de se retirer complètement de l’Ukraine.)

L’attaque du pont de Kertch est un autre coup publicitaire majeur pour Poutine qui pourrait rendre encore moins acceptable son départ de l’Ukraine. S’il y avait une rampe de sortie pour Poutine, elle se trouve peut-être maintenant dans la mer :