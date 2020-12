NASHVILLE, Tennessee (AP) – Un véhicule de loisirs stationné dans les rues désertes du centre-ville de Nashville a explosé tôt le matin de Noël, provoquant des pannes de communication généralisées qui ont détruit les systèmes d’urgence de la police et bloqué les vols à l’aéroport de la ville. Les autorités ont déclaré qu’elles pensaient que l’explosion était intentionnelle.

La police répondait à un rapport de coups de feu tirés vendredi quand ils ont rencontré le véhicule récréatif en train de retentir un avertissement enregistré selon lequel une bombe exploserait dans 15 minutes, a déclaré le chef de la police de Metro Nashville, John Drake. La police a évacué les bâtiments voisins et a appelé l’équipe anti-bombe.

« Peu de temps après, le VR a explosé », a déclaré Drake lors d’une conférence de presse à midi.

Une vidéo de surveillance publiée vendredi sur un compte Twitter qui semblait être en face de l’explosion a capturé l’avertissement émis par le camping-car, «… si vous pouvez entendre ce message, évacuez maintenant», quelques secondes avant l’explosion.

L’explosion a envoyé de la fumée noire et des flammes jaillissant du cœur de la scène touristique du centre-ville de Nashville, une zone regorgeant de honky-tonks, de restaurants et de boutiques. Les bâtiments ont secoué les rues à cause de l’explosion près d’un immeuble appartenant à AT&T, situé à un pâté de maisons de la tour de bureaux de l’entreprise.

« Nous ne savons pas si c’était une coïncidence, ou si c’était l’intention », a déclaré le porte-parole de la police Don Aaron.

AT&T a déclaré que le bâtiment touché était le bureau central d’un central téléphonique, avec des équipements de réseau. L’explosion a interrompu le service, mais la société a refusé de dire à quel point les pannes étaient généralisées.

«Le service pour certains clients de Nashville et des environs pourrait être affecté par les dommages causés à nos installations par l’explosion de ce matin. Nous sommes en contact avec les forces de l’ordre et travaillons aussi rapidement et en toute sécurité que possible pour rétablir le service », a déclaré le porte-parole d’AT & T Jim Greer dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Le site des pannes d’AT & T a montré des problèmes de service dans le centre du Tennessee et du Kentucky, y compris Bowling Green à environ 105 kilomètres au nord de Nashville. Plusieurs services de police ont signalé que leurs systèmes 911 étaient en panne en raison de la panne, y compris Murfreesboro et le comté de Knox, où se trouve Knoxville à environ 290 kilomètres à l’est de Nashville.

L’histoire continue

La Federal Aviation Administration a temporairement interrompu les vols au départ de l’aéroport international de Nashville en raison de problèmes de télécommunications associés à l’explosion.

Trois personnes ont été emmenées dans des hôpitaux de la région pour y être soignées après l’explosion, même si aucune n’était dans un état critique, a déclaré Aaron. Les autorités ne savent pas si quelqu’un se trouvait dans le véhicule lorsqu’il a explosé. Le maire de Nashville, John Cooper, a déclaré que la ville avait de la chance que le nombre de blessures soit limité.

Aaron a déclaré plus tôt que certaines personnes avaient été emmenées dans l’enceinte centrale du département pour un interrogatoire, mais avait refusé de donner plus de détails.

Le FBI prendra la tête de l’enquête, a déclaré le porte-parole de l’agence, Joel Siskovic. Des enquêteurs fédéraux du Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs étaient également sur les lieux. Le FBI est le principal organisme d’application de la loi chargé d’enquêter sur les crimes fédéraux, tels que les violations d’explosifs et les actes de terrorisme.

Un homme de Philadelphie séjournant dans un hôtel voisin a déclaré que lorsqu’il a entendu l’explosion, il savait que ce n’était pas inoffensif.

« Nous avons essayé de rationaliser le fait que c’était un tremblement de terre ou quelque chose du genre, mais il était évident que ce n’était pas un tremblement de terre », a déclaré Joseph Fafara. Il a dit qu’il s’était rendu au Tennessee avec sa famille à Noël parce que l’État avait des restrictions plus souples sur le COVID-19 que Philadelphie.

Lorsqu’il est allé voir les dégâts, des barricades de police avaient déjà été mises en place. À midi, des chiens policiers ont continué à fouiller les voitures et les bâtiments dans les environs.

Buck McCoy, qui vit près de la zone, a publié des vidéos sur Facebook montrant de l’eau coulant sur le plafond de sa maison. Des alarmes retentissent en arrière-plan avec des cris de personnes en détresse. Un incendie est visible dans la rue à l’extérieur.

McCoy a déclaré avoir entendu des coups de feu 15 minutes avant que l’explosion ne secoue son bâtiment, incendie des voitures dans la rue et fait exploser des arbres.

«Toutes mes fenêtres, chacune d’elles a été soufflée dans la pièce voisine. Si j’avais été là, cela aurait été horrible », a-t-il déclaré.

«C’était comme une bombe. C’était si gros », a-t-il déclaré à l’Associated Press.

Le président Donald Trump a été informé, selon le porte-parole de la Maison Blanche, Judd Deere. Le ministère américain de la Justice a déclaré que le procureur général par intérim, Jeff Rosen, avait également été informé et avait ordonné que toutes les ressources du département soient mises à disposition pour aider à l’enquête.

Le gouverneur du Tennessee, Bill Lee, a déclaré sur Twitter que l’État fournirait les ressources nécessaires «pour déterminer ce qui s’est passé et qui était responsable».

L’Américain Croix-Rouge du Tennessee a annoncé qu’il travaillait avec des responsables pour ouvrir un refuge pour les victimes.

Les écrivains d’Associated Press Eric Tucker à Washington ont contribué. Beaty a rapporté de New York.